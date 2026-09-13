Dyson suspende em França as vendas da escova de dentes de 479 euros após apenas dez dias

Tem sido uma das sensações do mercado tecnológico e foi um dos produtos mais curiosos apresentados recentemente na IFA, em Berlim. Esta escova de dentes com câmara e inteligência artificial custa 479 euros e promete uma limpeza oral de outro nível. Em França, contudo, algo se passou e a marca começou a recolher os equipamentos.

A Dyson queria levar mais tecnologia à higiene oral, mas a estreia da CameraJet sofreu um revés.

Cerca de dez dias após o lançamento, a marca suspendeu as vendas em França devido a um defeito num componente. A empresa confirmou a decisão.

Uma câmara e inteligência artificial para limpar os dentes

Apresentada a 1 de setembro, em Paris, a CameraJet chegou com uma proposta pouco habitual. Além da escovagem, utiliza uma pequena câmara para identificar os espaços entre os dentes e dirigir um jato de elixir para esses pontos.

Segundo a Dyson, o produto resulta de seis anos de investigação e desenvolvimento.

A tecnologia chama-se Gap Optical Targeting e combina uma câmara de 100 mil píxeis com aprendizagem automática. Através da aplicação MyDyson, o utilizador pode também acompanhar imagens do interior da boca em direto.

A fabricante garante que estas não são gravadas nem armazenadas no equipamento ou na cloud.

Relatos de avarias marcaram os primeiros dias

Os primeiros dias de utilização trouxeram, porém, relatos de problemas. Segundo alguns meios de comunicação franceses, existem vários testemunhos publicados na rede social X, onde é referido que uma unidade que deixou de funcionar depois de surgir um alerta de sobreaquecimento da bateria na aplicação.

Entretanto, o produto passou a aparecer como esgotado no site francês da Dyson e nos distribuidores. A marca esclareceu depois que tinha identificado um defeito num componente, suscetível de afetar um número limitado de unidades dos primeiros lotes de fabrico.

A suspensão das vendas em França é temporária e, segundo a empresa, não existe uma recolha geral em curso.

Regresso às lojas ainda não tem data

Ficam ainda perguntas por responder. A Dyson não identificou o componente em causa, não revelou quantos equipamentos poderão estar afetados e não avançou uma data concreta para o regresso às lojas. Indicou, contudo, estar em contacto direto com os clientes cujos produtos apresentam defeitos. Fonte: Frandroid.

Para um produto que custa quase 500 euros, esta estreia aumenta a pressão sobre a fabricante. A câmara e a inteligência artificial podem despertar curiosidade, mas a fiabilidade continua a ser essencial num equipamento de utilização diária.