GNR detém jovem com 15.111 cartões SIM de uma operadora nacional

As autoridades detiveram um suspeito de 26 anos no âmbito de uma operação que levou ao desmantelamento de uma rede criminosa dedicada à prática de burla qualificada e branqueamento de capitais.

A ação, conduzida pelo Subdestacamento Territorial de Albufeira da GNR, contou com o apoio das estruturas de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Faro, Porto e Braga.

Foram realizadas duas buscas domiciliárias nas cidades de Gondomar e Braga, culminando na detenção do indivíduo investigado.

Material Apreendido pela GNR no âmbito da operação

No decorrer da operação, foram apreendidos diversos equipamentos utilizados para a prática de esquemas fraudulentos, nomeadamente o método conhecido como “Olá Pai, Olá Mãe”. Entre o material apreendido destacam-se:

Dois equipamentos com 128 slots destinados a comunicações em massa;

15.111 cartões SIM de uma operadora nacional;

20 cartões bancários;

19 pen drives;

10 computadores, 5 telemóveis e 5 discos rígidos.

Esta intervenção representa mais um passo significativo no combate à criminalidade informática e às burlas que têm afetado milhares de cidadãos em todo o país, especialmente com a burla Olá Pai, Olá Mãe.