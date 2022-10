Kim Kardashian é uma das maiores figuras da influência digital e estava há mais de um ano envolvida num processo de investigação devido à promoção de criptomoedas no Instagram por 250 mil dólares.

A multa chegou e ascende os 1,26 milhões de dólares.

Em julho de 2021, Kim Kardashian usou as suas redes sociais para promover a criptomoeda EthereumMax no Instagram. Para o fazer, incentivando os seus milhões de seguidores a investir nela, terá recebido 250 mil dólares. No entanto, esta publicidade não foi assinalada como tal.

Na altura disse:

Isto não é um conselho financeiro, mas estou a partilhar aquilo que os meus amigos me disseram sobre o ‘token’ EthereumMax

A promoção de criptoativos ou de outro tipo de investimentos deve ser feita por entidades reguladas e, dependendo do país, existem leis que condenam estas ações. Nos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos - SEC - avançou então com uma ação contra a influenciadora e estrela de reality shows.

Em comunicado, a SEC avançou que Kim Kardashian aceitou pagar 1,26 milhões de dólares na sequência da investigação do regulador e ainda aceitou cooperar com a investigação em curso, garantindo que não irá promover criptoativos durante os próximos três anos.

Este caso é um lembrete que, quando as celebridades ou influencers promovem oportunidades de investimento, incluindo criptoativos, não quer dizer que esses produtos de investimento sejam corretos para todos os investidores

| disse Gary Gensler, presidente da SEC, em comunicado.

Um advogado da celebridade disse em comunicado à CNBC que o pagamento deste valor e o acordo feito servem para evitar uma disputa em tribunal.

O acordo a que chegou com a SEC permite-lhe continuar a avançar com outros objetivos de negócio diferentes

Embora a publicação feita por Kim Kardashian tivesse a indicação #ad, ou seja, o que vemos usualmente marcado como #pub, sempre que há conteúdos de publicidade, não foi comunicado ao regulador que recebeu dinheiro pela publicação, assim,as regras federais de ativos foram infringidas.

O valor de 1,26 milhões de dólares é o somatório dos 260 mil dólares que recebeu para a publicidade (pelo pagamento e respetivos juros) e um milhão de dólares corresponde à multa aplicada.

Paul Pierce, estrela de NBA, e o pugilista Floyd Mayweather Jr. foram outras duas das celebridades processadas pelo mesmo tipo de publicidade.