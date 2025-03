Já podem inscrever-se para os Exames Nacionais! Saiba onde

Abriram hoje as inscrições nos exames nacionais. O período de inscrição relativo à 1.ª Fase vai de 6 a 19 de março de 2025. O despacho Normativo n.º 2-A/2025, de 3 de março, aprova o Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo de 2024/2025.

Exames Nacionais estão marcados para o período de 17 a 30 de junho

O Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário constitui um instrumento de referência na programação e atuação dos estabelecimentos de ensino, bem como na informação aos alunos e encarregados de educação.

À semelhança de outros anos, as inscrições serão online, devendo os alunos inscrever-se na Plataforma de Inscrição Electrónica em Provas e Exames (PIEPE) aqui.

De referir que os alunos vão obrigatoriamente a exame a Português e podem escolher outras duas disciplinas para serem avaliados. As novas provas de monitorização das aprendizagens (ModA) dos 4.º e 6.º ano de escolaridade substituem as populares provas de aferição.

As provas ModA e as provas de 9.º ano vão realizar-se em formato digital. No caso da prova de Matemática do 9.º ano, as respostas de construção são registadas em suporte de papel.

As provas ModA realizam-se entre 19 de maio e 6 de junho, seguindo-se as provas finais do 3.º ciclo a 20 e 25 de junho. Os exames nacionais estão marcados para entre 17 e 30 de junho.

De relembrar que quem tem filhos a estudar, sabe quão importantes são as datas do calendário escolar, quer para organizar a vida familiar, quer até para programar uma ou outra escapadinha de lazer. Nesse sentido, o calendário Escolar também já foi divulgado e está disponível aqui.