Já conhece os “códigos secretos” para o ChatGPT?
O ChatGPT já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas, mas será que está a tirar todo o partido da ferramenta? Nas últimas semanas, têm surgido nas redes sociais várias listas de supostos “códigos secretos” para o ChatGPT. Vamos conhecê-los.
Estes códigos não são funcionalidades secretas da OpenAI nem desbloqueiam um “modo especial” do ChatGPT. Na maioria dos casos, são simplesmente atalhos de texto ou instruções curtas que ajudam a indicar à inteligência artificial como queremos que responda.
/human - respostas mais naturais
Um dos atalhos mais populares é:
- /human
Pode ser utilizado, por exemplo, antes de um texto que queremos reescrever:
- /human Reescreve este texto de forma natural e descontraída.
A ideia é pedir ao ChatGPT uma linguagem menos formal e mais próxima da comunicação humana.
ELI5 - explique como se eu tivesse 5 anos
- ELI5 significa “Explain Like I'm 5”.
É útil quando estamos perante um assunto complexo e queremos uma explicação muito simples.
Por exemplo:
- ELI5: O que é computação quântica?
O ChatGPT tentará explicar o conceito utilizando linguagem simples e exemplos fáceis de compreender.
Também é possível utilizar variantes como ELI10, pedindo uma explicação adequada a alguém com cerca de 10 anos.
TL;DR - ir direto ao essencial
Outro atalho bastante conhecido é:
- TL;DR
Significa “Too Long; Didn't Read” e é utilizado para pedir um resumo.
Por exemplo:
- TL;DR: Resume este artigo em cinco pontos.
É particularmente útil quando temos documentos, notícias ou textos longos e queremos rapidamente perceber as principais ideias.
/expert - resposta ao nível de especialista
Com:
- /expert
podemos indicar que pretendemos uma explicação mais técnica e aprofundada.
Por exemplo:
- /expert Explica como funciona uma VPN.
Não transforma magicamente o ChatGPT num especialista, mas funciona como uma instrução para aumentar o nível técnico da resposta.
/critic - procure os problemas
Outro atalho interessante é:
- /critic
Neste caso, podemos pedir à IA para assumir uma postura crítica.
Por exemplo:
- /critic Analisa esta ideia de negócio e identifica os seus principais problemas.
Em vez de simplesmente validar a nossa ideia, estamos a pedir ao ChatGPT para procurar falhas, riscos e pontos que podem ser melhorados.
/steps - explique passo a passo
Se não queremos uma explicação genérica, podemos utilizar:
- /steps
Por exemplo:
- /steps Explica como configurar uma rede Wi-Fi segura.
O resultado deverá ser apresentado de forma sequencial, facilitando a execução da tarefa.
/rewrite - reescrever um texto
Para reformular um texto mantendo a ideia original, podemos utilizar:
- /rewrite
Por exemplo:
- /rewrite Reescreve este email de forma mais profissional.
Existem ainda variações como /improve, para melhorar clareza e qualidade, ou /shorten, para tornar um texto mais curto.
/simplify — torne tudo mais simples
Quando uma resposta está demasiado técnica, experimente:
- /simplify
Por exemplo:
- /simplify Explica este conceito sem utilizar linguagem técnica.
É uma forma rápida de pedir uma versão mais fácil de compreender.
/compare - comparar duas opções
Também podemos utilizar uma instrução como:
- /compare
Por exemplo:
- /compare Windows e Linux para utilização num servidor.
Podemos ainda especificar o formato pretendido:
- /compare Windows e Linux. Apresenta as diferenças numa tabela.
/research - aprofundar um tema
Outro atalho que aparece frequentemente nestas listas é:
- /research
Por exemplo:
- /research Quais são as principais ameaças de cibersegurança em 2026?
Neste caso, estamos simplesmente a indicar que queremos uma investigação mais aprofundada. Dependendo das funcionalidades e ferramentas disponíveis na versão do ChatGPT utilizada, a resposta poderá recorrer a pesquisa na Web ou a outras fontes.
Como referido, estes atalhos não são comandos oficiais escondidos do ChatGPT. São formas práticas de escrever prompts e orientar a resposta da IA. O mais importante continua a ser explicar claramente o que queremos, para quem é a resposta, qual o contexto e qual o formato pretendido.