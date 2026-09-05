Já conhece os “códigos secretos” para o ChatGPT?

O ChatGPT já faz parte do dia a dia de milhões de pessoas, mas será que está a tirar todo o partido da ferramenta? Nas últimas semanas, têm surgido nas redes sociais várias listas de supostos “códigos secretos” para o ChatGPT. Vamos conhecê-los.

Estes códigos não são funcionalidades secretas da OpenAI nem desbloqueiam um “modo especial” do ChatGPT. Na maioria dos casos, são simplesmente atalhos de texto ou instruções curtas que ajudam a indicar à inteligência artificial como queremos que responda.

/human - respostas mais naturais

Um dos atalhos mais populares é:

/human

Pode ser utilizado, por exemplo, antes de um texto que queremos reescrever:

/human Reescreve este texto de forma natural e descontraída.

A ideia é pedir ao ChatGPT uma linguagem menos formal e mais próxima da comunicação humana.

ELI5 - explique como se eu tivesse 5 anos

ELI5 significa “Explain Like I'm 5”.

É útil quando estamos perante um assunto complexo e queremos uma explicação muito simples.

Por exemplo:

ELI5: O que é computação quântica?

O ChatGPT tentará explicar o conceito utilizando linguagem simples e exemplos fáceis de compreender.

Também é possível utilizar variantes como ELI10, pedindo uma explicação adequada a alguém com cerca de 10 anos.

TL;DR - ir direto ao essencial

Outro atalho bastante conhecido é:

TL;DR

Significa “Too Long; Didn't Read” e é utilizado para pedir um resumo.

Por exemplo:

TL;DR: Resume este artigo em cinco pontos.

É particularmente útil quando temos documentos, notícias ou textos longos e queremos rapidamente perceber as principais ideias.

/expert - resposta ao nível de especialista

Com:

/expert

podemos indicar que pretendemos uma explicação mais técnica e aprofundada.

Por exemplo:

/expert Explica como funciona uma VPN.

Não transforma magicamente o ChatGPT num especialista, mas funciona como uma instrução para aumentar o nível técnico da resposta.

/critic - procure os problemas

Outro atalho interessante é:

/critic

Neste caso, podemos pedir à IA para assumir uma postura crítica.

Por exemplo:

/critic Analisa esta ideia de negócio e identifica os seus principais problemas.

Em vez de simplesmente validar a nossa ideia, estamos a pedir ao ChatGPT para procurar falhas, riscos e pontos que podem ser melhorados.

/steps - explique passo a passo

Se não queremos uma explicação genérica, podemos utilizar:

/steps

Por exemplo:

/steps Explica como configurar uma rede Wi-Fi segura.

O resultado deverá ser apresentado de forma sequencial, facilitando a execução da tarefa.

/rewrite - reescrever um texto

Para reformular um texto mantendo a ideia original, podemos utilizar:

/rewrite

Por exemplo:

/rewrite Reescreve este email de forma mais profissional.

Existem ainda variações como /improve, para melhorar clareza e qualidade, ou /shorten, para tornar um texto mais curto.

/simplify — torne tudo mais simples

Quando uma resposta está demasiado técnica, experimente:

/simplify

Por exemplo:

/simplify Explica este conceito sem utilizar linguagem técnica.

É uma forma rápida de pedir uma versão mais fácil de compreender.

/compare - comparar duas opções

Também podemos utilizar uma instrução como:

/compare

Por exemplo:

/compare Windows e Linux para utilização num servidor.

Podemos ainda especificar o formato pretendido:

/compare Windows e Linux. Apresenta as diferenças numa tabela.

/research - aprofundar um tema

Outro atalho que aparece frequentemente nestas listas é:

/research

Por exemplo:

/research Quais são as principais ameaças de cibersegurança em 2026?

Neste caso, estamos simplesmente a indicar que queremos uma investigação mais aprofundada. Dependendo das funcionalidades e ferramentas disponíveis na versão do ChatGPT utilizada, a resposta poderá recorrer a pesquisa na Web ou a outras fontes.

Como referido, estes atalhos não são comandos oficiais escondidos do ChatGPT. São formas práticas de escrever prompts e orientar a resposta da IA. O mais importante continua a ser explicar claramente o que queremos, para quem é a resposta, qual o contexto e qual o formato pretendido.