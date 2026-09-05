Tempo muda este sábado: atenção às próximas horas

Depois de vários dias marcados pelo calor, o estado do tempo vai mudar este sábado em várias regiões de Portugal continental. Veja se o seu distrito está na lista "amarela".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 17 distritos sob aviso amarelo, devido a diferentes fenómenos meteorológicos.

O alerta foi inicialmente emitido para 14 distritos, mas durante este sábado foram acrescentados Porto, Aveiro e Braga, aumentando para 17 o número de distritos abrangidos.

Chuva forte, trovoada e vento

Em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, estão previstas condições favoráveis à ocorrência de trovoada e precipitação forte, acompanhadas por rajadas de vento que podem atingir entre 70 e 90 km/h.

Já nos restantes distritos abrangidos pelo aviso - Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre - o principal motivo do alerta está relacionado com os valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é o nível mais baixo de uma escala de três e é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Atenção às próximas horas

A combinação entre temperaturas elevadas e possibilidade de trovoadas, chuva intensa e vento forte aconselha alguma precaução, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

O IPMA mantém a informação meteorológica em atualização, pelo que as condições e os períodos dos avisos podem sofrer alterações ao longo do dia.

Se vai viajar este sábado, consulte a previsão meteorológica antes de sair e tenha especial atenção a troços rodoviários onde possam ocorrer chuva intensa, vento forte ou queda de granizo.