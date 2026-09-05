Hisense apresenta o futuro da casa com IA e anuncia nova parceria para o EURO 2028

Na IFA 2026, a principal feira mundial dedicada a eletrodomésticos e eletrónica de consumo, o Hisense Group apresenta a sua visão para a era da Inteligência Artificial (IA). Além disso, anunciou que dará continuidade à parceria com a UEFA no próximo EURO 2028.

Novo sistema operativo assinado pela Hisense

Durante a IFA 2026, a Hisense apresenta a nova geração do sistema operativo para a casa conectada, o V AIOS, que utiliza IA para compreender todo o ambiente familiar.

Com base em mais de uma década de experiência com as plataformas VIDAA e ConnectLife, a empresa pretende criar uma casa inteligente que não se limita a ligar televisores e eletrodomésticos, mas que compreende também os hábitos, as necessidades e as relações entre os diferentes membros da família.

O V AIOS foi concebido para reconhecer as intenções dos utilizadores, adaptar-se às diferentes gerações presentes no agregado familiar e coordenar automaticamente dispositivos, conteúdos e serviços, proporcionando uma experiência mais natural e personalizada.

Segundo avançado pela Hisense, num comunicado de imprensa, o V AIOS é capaz de:

Reconhecer os utilizadores;

os utilizadores; Compreender o contexto e as emoções;

o contexto e as emoções; Comunicar naturalmente com as pessoas;

naturalmente com as pessoas; Executar de forma autónoma tarefas em diferentes áreas da casa, desde preparar o ambiente ideal para assistir a um jogo até contribuir para o bem-estar ou a segurança dos membros mais idosos da família.

Em simultâneo, a Hisense coloca a privacidade, a transparência e o processamento local de dados (Edge AI) no centro desta abordagem, "com o objetivo de desenvolver um sistema operativo que não assente apenas nas capacidades da IA, mas, em especial, na confiança dos utilizadores".

Visão da Hisense para a IA: ConnectLife

A visão da Hisense para a era da IA passa por transformar os eletrodomésticos de dispositivos passivos em assistentes inteligentes, capazes de antecipar as necessidades dos utilizadores.

No centro desta transformação está a ConnectLife, uma plataforma baseada na cloud que liga televisores, dispositivos móveis e eletrodomésticos num ecossistema de casa inteligente unificado.

Através de IA avançada, interação multimodal (por voz, imagem e linguagem natural), inteligência emocional e partilha de dados entre dispositivos, a ConnectLife permite disponibilizar serviços proativos em áreas como a confeção de alimentos, os cuidados de roupa, a qualidade do ar, a gestão de energia e o apoio pós-venda.

O sistema permite ainda a ligação a plataformas externas, retalhistas e prestadores de serviços energéticos.

Nova geração de eletrodomésticos dará forma a esta visão

Uma componente fundamental desta transformação é a nova geração de eletrodomésticos AI Companion, desenvolvida para três áreas centrais da vida doméstica: cozinha, cuidados de roupa e ar e energia.

Estes produtos automatizam e adaptam as tarefas do dia a dia, desde a criação de receitas e gestão dos parâmetros de confeção até à otimização dos programas de lavagem e ao ajuste do ambiente interior de acordo com as preferências dos utilizadores.

Com expansão em 2026, os assistentes inteligentes da ConnectLife pretendem transferir o foco da gestão dos dispositivos para a disponibilização de serviços inteligentes e intuitivos, proporcionando uma experiência doméstica ainda mais simples, confortável e conectada.

Hisense reconhecida no mundo do futebol

Com 41 unidades de produção, 32 centros de I&D e 65 empresas em todo o mundo, a Hisense tornou-se, na última década, uma das marcas globais com maior crescimento, estando presente em mais de 160 mercados.

Durante este período, as receitas totais duplicaram, atingindo 31,4 mil milhões de dólares em 2025, enquanto as receitas provenientes dos mercados internacionais cresceram 300%, para 15,5 mil milhões de dólares no mesmo ano.

Na Europa, a Hisense prevê ultrapassar os cinco mil milhões de euros de receitas este ano, com o objetivo de alcançar uma quota de mercado de 10%.

A desempenhar um papel importante no reforço da notoriedade da marca está o futebol. Em 2016, a Hisense tornou-se o primeiro patrocinador chinês nos 56 anos de história do Campeonato da Europa da UEFA.

Desde então, a parceria com a UEFA tem sido reforçada de forma contínua, atingindo um novo marco no UEFA EURO 2024, quando a Hisense, enquanto fornecedora oficial dos ecrãs utilizados no VAR, "contribuiu para aumentar a precisão e a justiça da arbitragem", nas palavras da própria marca.

Conforme anunciado na IFA 2026, em Berlim, a Hisense continuará a fazer parte da história enquanto parceira oficial do próximo Campeonato da Europa de futebol, o UEFA EURO 2028.

Enquanto primeiro patrocinador chinês do UEFA EURO, ao longo da última década evoluímos de uma relação de puro patrocínio de marca para nos tornarmos parceiros dedicados da UEFA na área da tecnologia de ecrãs, crescendo lado a lado. Através de tecnologia de vanguarda e experiências imersivas, aproximamos os públicos da emoção do futebol

Disse Catherine Fang, VP do Hisense Group.