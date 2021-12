IRS: Obtenha aqui as tabelas de retenção na fonte para 2022

Quer saber quanto irá efetivamente ganhar em 2022? Para tal terá de saber quanto do seu salário mensal ou pensão irá ficar retido.

Esta sexta-feira foram publicadas, em Diário da República, as tabelas de retenção na fonte para 2022. Saiba já qual a taxa de retenção que se aplica ao seu salário.

As tabelas de retenção na fonte sobre rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no continente para vigorarem durante o ano de 2020 já estão disponíveis.

Em execução do disposto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção a que se referem os artigos 99.º-C e 99.º-D daquele diploma legal.

Segundo o Ministério das Finanças, o aumento do salário mínimo para 705 euros brutos em 2022 "determina o ajustamento das tabelas de retenção na fonte de IRS".

Esta atualização tem como resultado o aumento do número de contribuintes que "fica dispensado ou vê substancialmente reduzido o pagamento deste imposto". O limiar a partir do qual se paga imposto é atualizado para os 710 euros em 2022, garantindo a isenção aos contribuintes que aufiram o equivalente à retribuição mensal mínima garantida.

A subida de 24 euros no valor isento do desconto mensal do IRS permite acomodar o efeito da atualização do salário mínimo nacional – que em janeiro passa a ser de 705 euros – que serve de referência para a aplicação do mínimo de existência.

Ainda segundo o Ministério das Finanças...

Paralelamente, as tabelas de retenção na fonte para 2022 dão continuidade ao ajustamento progressivo que tem vindo a ser feito nos últimos anos entre as retenções na fonte e o valor do imposto a pagar à semelhança do que, já hoje, acontece com as tabelas relativas aos rendimentos das pessoas com deficiência, já se encontram ajustadas entre o imposto retido e o imposto devido

Além da subida do valor a partir do qual se começa a descontar IRS, as novas tabelas procedem também a um ajustamento das taxas aplicáveis nos patamares de rendimento salarial seguintes.

Uma pessoa solteira e sem dependentes que ganha até 718 euros está este ano a descontar 4% de IRS todos os meses. Caso ganhe até 739 euros, desconta 7,2%. A partir de janeiro de 2022, o limite destes escalões sobe para 720 e 740 euros e as taxas aplicáveis descem para, respetivamente, 1,8% e 4,5%.

A publicação das tabelas de retenção na fonte no início de dezembro dá margem de tempo para que possam ser refletidas já nos salários pagos em janeiro.

O mesmo deverá suceder relativamente às pensões, em linha com o que se verificou este ano

Tabelas de Retenção 2022