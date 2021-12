Para a Google, a segurança dos utilizadores é um elemento essencial. Tenta por diversas formas criar soluções que tragam este elemento, com o mínimo impacto para quem usa os seus serviços e as suas apps.

Foi isso que apresentou na conferência I/O deste ano, com um foco no Google Fotos. A Pasta Privada foi uma das novidades, mas ainda como um exclusivo dos smartphones Pixel. Agora, do que pode ser visto, esta área segura está a ser alargada a mais smartphones e a mais utilizadores.

Como é normal na Google, muitas das novas funcionalidades do Android estão primeiro acessíveis aos seus smartphones Pixel. É aqui que testa as novidades e que experimenta muito do que será depois o padrão para os restantes utilizadores.

Foi isso que fez com a Pasta Segura, uma área dedicada do Google Fotos e que pretende proteger as fotografias e as imagens dos utilizadores. Tudo o que aqui for colocado apenas será acessível com a autorização do utilizador, seja por biometria ou por PIN.

A grande novidade agora é mesmo a chegada desta novidade a muitos mais smartphones. A Google tinha prometido este passo em outubro deste ano, não revelando, no entanto, quando o iria fazer. Estava prometido para o Android e também para o iOS.

O que se está a ver agora, na área de gestão do Google Fotos é a disponibilidade da configuração da Pasta Segura. Após acertada a definição básica desta funcionalidade, esta passa a estar disponível para ser usada, na mesma secção.

Usar esta funcionalidade é também simples, bastando abrir esta área do Google Fotos e depois escolhendo as imagens ou fotografias que querem ali guardar. O processo inverso é igualmente simples, sendo feito da mesma forma.

Falta agora a Google tratar de implementar esta novidade no iOS. A versão presente no Android está já a receber a novidade, principalmente fora dos Pixel.