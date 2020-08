IRS e IMI: Prazo para pagamento dos impostos termina hoje

Com agosto quase a terminar, terminam também alguns prazos para acertar contas com o fisco. Até ao final do dia de hoje, os contribuintes têm de liquidar o IRS relativo a 2019 e é também dia de pagar a segunda prestação do IMI.

Se tem IRS ou o IMI para pagar não se esqueça. Caso contrário poderá pagar multas.

IRS: Pagamento da totalidade ou primeira prestação

Os contribuintes com IRS a pagar relativamente aos rendimentos obtidos em 2019 têm até esta segunda-feira para liquidar a totalidade do imposto ou então a primeira prestação caso tenham aderido a esta modalidade.

O Código do IRS determina que quando os contribuintes tenham imposto sobre o rendimento a devolver ao Estado devem fazê-lo até 31 de agosto sendo que, de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, das mais de 5,8 milhões de declarações de IRS entregues este ano, cerca de um milhão deu origem a uma nota de cobrança, revela a Lusa.

De acordo com os dados facultados pelo secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, durante uma audição no parlamento, em meados de julho, dos 5,3 milhões de declarações de IRS liquidados até essa data 1,6 milhões tiveram um resultado nulo (não havendo lugar nem a pagamento nem a reembolso) cerca de um milhão resultou em nota de cobrança e 2.569 mil em reembolso.

Segunda prestação do IMI

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações.

Caso o valor seja inferior a 100 euros, então corresponde a um pagamento único (que teve de ser feito em maio). Se o valor se situar entre 100 e 500 euros, então pagamento pode ser realizado em duas fases, durante os meses de maio e novembro. Se o pagamento foi superior a 500 euros, então o IMI pode ser pago em três vezes (maio, até agosto e em novembro). O prazo para o pagamento da segunda prestação termina hoje.

Como fazer o pagamento do IMI (via MB WAY)

Para realizar o pagamento do IMI, os contribuintes devem ir até à sua área pessoal no site das Fianças e depois ir a Pagamentos.

Em seguida basta que carreguem na opção Pagamentos da Decorrer

O próximo passo é carregar em Pagar.

Para finalizar, devem inserir o número de telefone associado ao MB WAY e depois proceder ao pagamento. Simples, rápido e sem as complicações de fazer um pagamento de serviços.