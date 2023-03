Investir na Tecnologia e Sustentabilidade continua em voga, afirma Luís Horta e Costa

Veterano no espaço de investimento imobiliário e fundador da Square View, o empresário Luís Horta e Costa seguiu tendências lucrativas de investimento durante toda a sua carreira. A par com o mercado imobiliário, também a tecnologia e a sustentabilidade têm sido determinantes no crescimento.

Natural de Portugal, Luís Horta e Costa é um promotor imobiliário e gestor de ativos em Lisboa. Aconselha entusiasticamente os potenciais investidores a comprarem imóveis em Portugal, um mercado que tem vindo a registar um forte crescimento há vários anos.

"É preciso compreender a dimensão do mercado em Portugal e a procura em todo o lado", diz, salientando que o mercado é significativo e a procura é elevada. Outras categorias em voga no país incluem startups de tecnologia e empresas de sustentabilidade. João Borges de Assunção, professor da Católica Lisbon School of Business and Economics, em Lisboa, aplaude a recuperação económica em curso em Portugal. Essa recuperação, fez de Portugal "um exemplo para o que poderia ser feito de forma diferente no contexto da recuperação europeia."

Para Luís Horta e Costa, o investimento imobiliário não perdeu popularidade

O costeiro país de Portugal atrai expatriados e turistas com a sua longa história, litoral acidentado, pontos de surf de renome, deliciosa cozinha e boa acessibilidade. Na fronteira com a Espanha e o oceano Atlântico, Portugal oferece um banquete de beleza natural que inclui os rios, vales, florestas e montanhas do norte e vastas planícies pelo sul.

Devido à sua beleza e não só, Portugal está entre os principais destinos para compradores de luxo dos EUA. Em 2022, a Sotheby's descobriu que os norte-americanos tornaram-se os investidores de imobiliários de maior importância em Portugal. Ocupam o primeiro lugar na compra de propriedades de luxo na região de Lisboa. O país inspira os caçadores de propriedades com as suas opções ecléticas de habitação, incluindo moradias de luxo - populares em Lisboa - quintas, apartamentos em estilo armazém e condomínios à beira-mar.

Depois de Lisboa, Porto, Algarve e Madeira são também cidades populares para investidores imobiliários. Embora alguns compradores lamentem o aumento dos preços imobiliários de Lisboa, há um lado positivo: a investigação do Global Property Guide sugere que os imóveis em Lisboa têm um valor excecional em termos de rácios preço/renda. Para aqueles compradores que eventualmente querem viver as suas reformas em Portugal, estes altos rendimentos de aluguer tornam-nos um fluxo de renda extra ideal - é uma maneira inteligente de pagar uma hipoteca para proprietários estrangeiros que planeiam reformar-se no país.

Outros sectores populares de Investimento incluem a Tecnologia e a Sustentabilidade

O cenário das startups de tecnologia digital em Portugal é uma forte atração para investidores e empresários. Após o governo introduzir o Tech Visa e o Startup Visa, muitos empresários e especialistas em tecnologia entraram no país como freelancers e funcionários de curto prazo. Uma vez que os imóveis de Lisboa são mais razoáveis do que noutras capitais europeias, o talento tecnológico pode ser atraído por habitações a preços razoáveis.

De acordo com um recente relatório "Hubs in Europe" da Startup Europe, Lisboa conta atualmente com 32 scale-ups tecnológicos que representam 47% dos negócios da cidade. Lisboa é "um dos maiores centros de startups da Europa, juntamente com Londres, Berlim, Paris e Copenhaga", de acordo com o EU Startup Monitor.

O sector da tecnologia ganha destaque, razão pela qual a Web Summit, que reúne pessoas e empresas que redefinem a indústria global de tecnologia, escolheu Lisboa para sediar o seu evento no passado e voltará a fazê-lo em 2023.

Portugal está pronto para investir em empresas de sustentabilidade e produtos biológicos. A sustentabilidade é uma nova categoria de investimento, com as empresas a esforçarem-se por serem ambientalmente sustentáveis. A categoria de produtos biológicos aumentou a popularidade à medida que o governo aloca mais fundos para desenvolver a agricultura e negócios biológicos em Portugal.

"Portugal oferece uma vida boa por menos e um sofisticado conjunto de talentos"

Portugal é um país seguro com um elevado nível de estabilidade política, o que é uma das muitas razões para investir em imóveis na região costeira. Luís Horta e Costa enumera cinco razões:

Força de trabalho: a proficiência em inglês de Portugal é superior à de Espanha, França ou Itália. Lisboa oferece predominantemente empregados que falam inglês e que podem ser contratados por salários razoáveis.

Qualidade de vida: Portugal é multicultural e oferece excelentes cuidados de saúde, escolas e Lazer.

Localização: a localização estratégica de Portugal faz com que seja uma excelente base para se ligar facilmente a qualquer país.

Mercado e apoio: os 500 milhões de pessoas da Europa constituem um mercado massivo para empresas que desejam financiamento europeu.

Infraestruturas: as auto-estradas, os portos e os aeroportos de Portugal estão bem classificados em todo o mundo.

"O que é atraente em Portugal são as pessoas, os custos, a segurança e o clima", diz Luís Horta e Costa. "E a qualidade dos serviços está a aumentar muito. Já que há muitos investidores estrangeiros, os portugueses têm de aumentar a sua qualidade de serviços. É por isso que, por vezes, a concorrência é boa."