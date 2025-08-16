Incêndios: recomendações da DGS relativas à exposição ao fumo
Com os incêndios que destroem Portugal, a Direção-Geral da Saúde informa que a inalação de fumos ou de substâncias irritantes químicas, e o calor podem provocar danos nas vias respiratórias.
Segundo a DGS, existem dois mecanismos de lesão:
- Lesão pelo calor (queimadura);
- Irritação/toxicidade pelos componentes químicos do fumo.
Incêndios: o que deve fazer?
- Evitar exposição ao fumo, mantendo-se dentro de casa, com janelas e portas fechadas, em ambiente fresco. Ligar o ar condicionado, se possível, no modo de recirculação de ar;
- Evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa (aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas, incenso, entre outros);
- Evitar atividades no exterior;
- Utilizar máscara/respirador (N95) sempre que a exposição for inevitável;
- Manter a medicação habitual (se tiver doenças associadas, como asma e doença pulmonar obstrutiva crónica - DPOC) e seguir as indicações do médico perante o eventual agravamento das queixas;
- Manter-se informado, hidratado e fresco.
O que fazer em situação de inalação de fumos:
- Retirar a pessoa do local e evitar que respire o fumo ou esteja exposta ao calor;
- Pesquisa de sinais de alarme:
- Presença de queimaduras faciais;
- Sinais de dificuldade respiratória;
- Alteração do estado de consciência.
Para mais informações ligue para o SNS24: 808 24 24 24. Em caso de emergência ligue o 112.
Mito do leite: não vem descrito em artigos científicos a sua utilidade. O leite não é um antídoto do monóxido de carbono.