GALP sobe preço da eletricidade e gás natural a partir de 1 de outubro

É cliente GALP? Não temos boas notícias. De acordo com um e-mail enviado aos clientes, a partir do dia 1 de outubro, irão ser atualizados os preços de eletricidade e gás natural conforme as condições previstas nos contrato.

De acordo com o e-mail enviado, a GALP refere que "apesar do nosso empenho em garantir estabilidade nos preços durante os últimos meses, o aumento continuado do custo de aquisição da energia nos mercados internacionais originou esta alteração".

Os novos preços de Gás Natural, que constam da tabela de preços Galp enviada aos clientes e que substituirão a tabela atualmente em vigor, já refletem o aumento da Tarifa de Acesso às Redes, definida pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que entra em vigor a 1 de outubro.

Segundo a informação à qual o Pplware teve acesso, os preços seguintes são para quem tem uma Potência Contratada de 4,6 e um escalão 3 no que diz respeito ao gás natural.

PREÇOS DE ELETRICIDADE

Potência Contratada (kVA) - 4,6

Preço final Termo Fixo (€/dia) - 0,3614 Energia (€/kWh) - 0,1694



PREÇOS DE GÁS NATURAL

Escalão (kVA) - 3

Preço final Termo Fixo (€/dia) - 0,2415 Energia (€/kWh) - 0,0943



Na informação é ainda referido que "o preço final ao cliente é o somatório da componente comercial e das tarifas de acesso às redes em vigor. A este preço, acrescem os impostos e taxas aplicáveis, nomeadamente o IVA à taxa legal em vigor".