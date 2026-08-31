Tesla confirma: Autopilot/FSD estava ativo antes de um acidente fatal no Texas

Um acidente fatal ocorrido no Texas em maio de 2026 ganhou novos contornos depois de a Tesla indicar às autoridades que um sistema de assistência à condução estava ativo quando o veículo seguia a 167 km/h.

Dados da Tesla revelam novos detalhes

O acidente consta dos relatórios enviados pela Tesla à National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ao abrigo das regras que obrigam os fabricantes a comunicar determinados acidentes envolvendo sistemas de assistência à condução.

No registo, o veículo é identificado como um Tesla Model 3 de 2025. O campo relativo à automação aparece como "Verified Engaged", indicando que a própria Tesla confirmou através da telemetria que o Autopilot ou o Full Self-Driving (FSD) estava ativo.

A fabricante registou ainda uma velocidade de 104 mph, aproximadamente 167 km/h, antes do impacto. No entanto, a descrição do acidente, a versão do software e outros dados relevantes foram ocultados, classificados como informação empresarial confidencial.

O que foi divulgado na altura

O condutor, Steven Alvarez, de 23 anos, morreu depois de o seu Tesla sair da Brazoswood Drive, atravessar uma vedação e embater na zona de uma antiga piscina no Clute Municipal Park. O veículo incendiou-se após a colisão.

Na altura, a polícia de Clute indicou que a sua hipótese preliminar era a de que Alvarez teria sofrido um episódio médico. Os relatos dos meios de comunicação locais não mencionaram qualquer utilização do Autopilot ou do FSD.

A velocidade de 167km/h também não foi divulgada publicamente. Esse valor surge apenas nos dados de telemetria apresentados pela Tesla.

O papel do sistema continua por esclarecer

O facto de o sistema estar ativo não significa que tenha causado o acidente. Uma possibilidade é que o condutor tenha sofrido um problema médico e pressionado involuntariamente o acelerador, fazendo o veículo atingir uma velocidade muito elevada.

Também não é possível confirmar publicamente se o valor de 167 km/h é o correto ou qual era exatamente a versão do sistema utilizada.

Sem acesso aos dados que a Tesla ocultou, continua a ser impossível determinar com precisão o que aconteceu nos momentos anteriores à colisão. O caso acaba por ilustrar uma das principais dificuldades na investigação de acidentes envolvendo os sistemas de assistência da Tesla: existem dados técnicos, mas grande parte deles permanece inacessível ao público.

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