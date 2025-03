Galaxy S25 é um grande sucesso, mas está longe do recorde histórico da Samsung

A Samsung apostou muito no que trouxe nos novos Galaxy S25. A maioria das inovações parece estar na IA, que será um elemento essencial para os utilizadores. Com este cenário de interesse, esperava-se que as vendas disparassem. Esse é o cenário que está a ser encontrado, ainda que esteja longe do recorde histórico da Samsung.

Vendas do Galaxy S25 é um grande sucesso

Apesar da aparente falta de inovações de hardware, a imprensa especializada elogiou o Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra como alguns dos melhores smartphones Android do momento. Para além do sucesso crítico, as vendas dos smartphones da Samsung também não parecem ser afetadas por este cenário associado às inovações reveladas.

Ainda assim, importa recordar que o Galaxy S24 Ultra, que também parecia um Galaxy S23 Ultra com algumas alterações menores, conseguiu entrar no Top 10 dos smartphones mais vendidos em 2024. Esta situação parece trazer algum interesse no que toca às vendas que vão ser conseguidas durante o ano atual.

De acordo com a imprensa coreana, a nova geração do Galaxy S25 pode surpreender o mundo da tecnologia. A informação disponível dá conta de que a série atingiu a marca de 1 milhão de vendas em 21 dias, com todos os três modelos combinados.

Está longe do recorde histórico da Samsung

Para referência, a marca de um milhão de vendas foi atingida quatro dias antes da série Galaxy S24, que demorou 25 dias. No entanto, ainda estamos longe do recorde de quatro dias do Galaxy Note 10. O Galaxy S4 vendeu 4 milhões de unidades em cinco dias, em 2013.

Conforme a informação existente dá conta, 50% das vendas da série S25 seriam do modelo Ultra, o mais caro dos três. Para além das capacidades reais dos telefones, o sucesso do lançamento dependeria em grande parte do lançamento de uma nova subscrição de IA.

Isto permite-lhe adquirir o smartphone através de um pagamento regular e garante a recuperação de metade do seu valor se este for devolvido um ano antes do início da subscrição. Este cenário é o suficiente para convencer mais pessoas a arriscar na sua compra. Lançado a 1 de dezembro de 2024, já representa 30% das vendas segundo a marca.