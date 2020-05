Depois de todos os problemas que os EUA impuseram à Huawei, parece que esta situação está a tomar um novo rumo. Do que se sabe, deverá estar prestes a ser aprovada uma decisão que permite que as empresas dos EUA voltem a trabalhar com a Huawei.

É quase irónico, mas na base desta decisão parece estar a necessidade destas empresas poderem participar nas decisões dos padrões 5G. Ainda é cedo para saber como, mas tudo parece encaminhado para que assim aconteça.

EUA precisam da Huawei para o 5G

Foi há quase um ano que a Huawei foi banida dos EUA. A empresa ficou proibida de ter acesso à tecnologia desse país e de negociar com as empresas locais. Este processo repetiu-se ao longo do tempo, sem uma mudança visível de abordagem.

Com o embargo que foi aplicado, as suas empresas acabaram por ficar sem saber quais os limites que tinham para trabalhar. Isto levou a ma preocupação exagerada e ao afastamento natural da Huawei em várias áreas chave e muito importantes.

Foco está nos padrões desta tecnologia

Agora, e segundo informações credíveis, este cenário poderá ser alterado. O Departamento de Comércio estará a terminar um documento que irá permitir uma aproximação das empresas à Huawei e às suas tecnologias, e especial no 5G.

Aparentemente esta mudança de rumo não é algo que seja feito de forma abnegada ou sem lucro. O problema parece estar no atraso tecnológico que as empresas dos EUA parece estar a ser vítimas. Ao não estarem presentes nos desenvolvimentos, perdem o seu espaço.

Empresas querem trabalhar com a Huawei

Sendo hoje uma das principais empresas associadas ao 5G, a Huawei tem um papel único neste mercado e em todos os desenvolvimentos que se fazem nesta área. Naturalmente que isso leva a que zele mais pelos interesses de quem está consigo.

Caso se concretize esta mudança de posição dos EUA, muita coisa passará a ser diferente. O 5G é algo que está a chegar e que todas as empresa americanas do ramo da tecnologia precisam abraçar. Resta também saber o que a Huawei terá a dizer caso se materialize a mudança.