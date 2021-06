Dispositivos eletrónicos: Qual o impacto no sono das crianças?

Certamente que já ouviu falar que os dispositivos eletrónicos (PC, tablet, smartphone, etc) influenciam negativamente no sono das crianças.

Para esclarecer qual o impacto dos dispositivos no sono das crianças, Investigadores da Universidade de Coimbra questionaram 8.430 crianças, com idades entre os 3 e 10 anos, de escolas públicas e privadas das cidades do Porto, Coimbra e Lisboa. Saiba qual o resultado.

Utilização de dispositivos eletrónicos afeta negativamente sono das crianças

Embora os dispositivos eletrónicos sejam mais prevalentes nas casas de famílias portuguesas com maior estatuto socioeconómico, a disponibilidade desses equipamentos no quarto da criança é mais comum em famílias mais desfavorecidas, com impactos negativos no sono das crianças. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Sleep Medicine.

De acordo com os resultados do estudo, os dispositivos eletrónicos disponíveis em casa, especialmente no quarto, diminuíram significativamente o tempo de sono das crianças.

O estudo foi conduzido por uma equipa do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e teve por objetivo identificar a disponibilidade de diferentes dispositivos eletrónicos (televisão, computador, tablet, etc.) em casa e no quarto das crianças portuguesas de acordo com a condição socioeconómica, de modo a analisar as associações entre essa disponibilidade e o tempo de ecrã e o sono das crianças nos dias de semana e fim de semana.

Daniela Rodrigues, primeira autora do artigo científico refere que independentemente da idade, sexo, ou do tipo de equipamento, o tempo despendido em frente ao ecrã…

é sempre mais elevado em crianças de famílias de menor posição socioeconómica. Entre crianças dos 3 aos 5 anos de idade, ter uma televisão e um tablet no quarto foi associado a maior tempo ecrã. Entre crianças de 6 a 10 anos de idade, ter dispositivos no quarto (televisão, laptop e tablet) foi associado a maior tempo de ecrã e a menos horas de sono principalmente nos dias de aula

O tempo excessivo em frente ao ecrã e a menor duração do sono têm importantes implicações na saúde das crianças». Além disso, o uso generalizado de dispositivos móveis e a «popularização de dispositivos eletrónicos no quarto são provavelmente responsáveis pelo aumento substancial do tempo de ecrã na infância ao longo dos anos», revelou a investigadora.

O estudo mostra ainda que, apesar de a televisão ainda exercer efeitos consideráveis sobre o tempo de sono das crianças, os dispositivos móveis podem começar a ter um impacto maior no sono do que os dispositivos tradicionais.