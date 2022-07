Disney+ disponível a partir de hoje para clientes da NOS

O Disney+ é um serviço de streaming dedicado a filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais. O serviço de streaming da The Walt Disney Company, Disney+ é parte integrante do segmento Disney Media & Entertainment Distribution.

Recentemente o Disney+ passou a estar disponível para clientes da NOS.

Clientes NOS podem subscrever o serviço Disney+ na plataforma UMA TV

O Serviço de streaming da The Walt Disney Company chega hoje aos clientes da NOS. O Disney+ passa a estar integrado na UMA TV, dando acesso aos títulos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star;

Os clientes NOS podem subscrever e aceder ao serviço Disney+ na plataforma UMA TV e integrar a mensalidade na fatura NOS. Os novos clientes de serviço de TV da NOS podem beneficiar de até 12 meses de subscrição do Disney+, sem custos adicionais.

Com mais de 137 milhões de subscritores a nível global, o Disney+ é o serviço de streaming da Disney que reúne num só lugar as mais adoradas histórias do mundo e uma coleção cada vez maior de títulos originais e exclusivos incluindo séries, filmes, documentários e séries de animação das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, marca que inclui os conteúdos de entretenimento geral dos estúdios 20th Century Studios, Disney Televion Studios, FX, Searchlight Pictures, entre outros.

Com o Disney+, os clientes da NOS terão acesso, entre muitos outros, às séries Star Wars "Obi-Wan Kenobi" e "The Mandalorian", às séries da Marvel Studios "Moon Knight: Cavaleiro da Lua" e “Loki”, ao filme "Turning Red – Estranhamente Vermelho", da Disney e da Pixar ou a "Encanto", um filme da Walt Disney Animation Studios vencedor de um OSCAR®. Na área de entretenimento geral, poderão assistir também a séries como "Os Simpsons", “Homicídios ao Domicílio”, "The Kardashians" e “Foi Assim que Aconteceu...Com o Teu Pai”.