Consola AOKZOE A1 com CPU Ryzen 7 6800U vai chegar com um preço de 899 dólares

Recentemente demos a conhecer mais um novo equipamento destinado ao mundo dos videojogos. Trata-se da consola portátil AOKZOE A1 e um dos destaques vai para o facto de contar com um ecrã de 8 polegadas e trazer consigo um processador AMD Ryzen 7 6800U, sendo a primeira do género com este chip.

As primeiras informações não avançaram com muitos detalhes, mas agora já foram reveladas novidades, entre elas o preço. E de acordo com os dados, esta nova consola vai chegar ao mercado com um preço a começar nos 899 dólares.

Já é conhecido o preço da consola portátil AOKZOE A1

Depois de revelar a sua nova consola portátil AOKZOE A1, a empresa criadora anunciou agora oficialmente o preço a partir do qual este equipamento vai chegar ao mercado dos videojogos. Segundo as informações, a consola vai surgir em breve na plataforma Kickstarter, sendo a data apontada o 12 de julho, com um valor inicial de 899 dólares e que irá corresponder à variante com 16 GB de memória RAM e 512 GB de capacidade de armazenamento interno. Mas caso não consiga um dos primeiros modelos, então o valor deste produto vai aumentar para 1.099 dólares.

Por outro lado, a variante com 1 TB de armazenamento interno irá custar 999 dólares, aumentando depois para 1.199 dólares. Já a versão com 2 TB de armazenamento custará inicialmente 1.150 dólares e sobe depois para 1.350 dólares. Por fim, o modelo topo de gama que conta com 2 TB de armazenamento e 32 GB de memória RAM vai chegar à plataforma com um preço de 1.299 dólares, o qual aumentará depois para 1.499 dólares.

A consola AOKZOE A1 conta com um ecrã IPS de 8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1980. Um dos pontos de destaque desta novidade é o processador AMD Ryzen 7 6800U fabricado num processo de 6 nm da taiwanesa TSMC, sendo então a primeira consola portátil a trazer este chip. Com este CPU da AMD, o equipamento de videojogos vai usufruir de 8 núcleos e 16 threads Zen 3+ com uma frequência base de 2,70 GHz e turbo de 4,70 GHz. O chip traz ainda uma iGPU, a potente AMD Radein 680M, que conta com 768 processadores Stream a 2,20 GHz.

O processador está disponível numa configuração de 16 GB/32GB de memória RAM LPDDR5 a 6400 MHz e ainda uma capacidade de 512 GB, 1 TB ou 2 TB de armazenamento interno.

No que respeita ao sistema operativo, este é o Windows 11 ou o SteamOS, à semelhança da consola Steam Deck da Valve. E para sobressair ainda mais o design gaming, a AOKZOE A1 traz um sistema de iluminação LED RGB, a qual o utilizador poderá configurar em vários modos.

Ao nível das dimensões, a AOKZOE A1 mede 285 x 125 x 21 mm e pesa 668 gramas na versão mais básica e 729 gramas na versão avançada.