COVID-19: Qual o preço dos testes rápidos vendidos nos supermercados?

Desde ontem que é possível legalmente comprar um teste rápido para a COVID-19 num supermercado ou hipermercado. Os chamados autotestes já eram vendidos nas farmácias, apesar de não existir muita disponibilidade uma vez que têm tido muita procura por parte dos portugueses.

Mas quanto custam os testes rápidos vendidos nos supermercados?

Os TRAg (Testes rápidos de antigénio) na modalidade de autoteste constituem dispositivos médicos para diagnóstico in vitro de autodiagnóstico e o seu acesso pela população encontra-se garantido através da Portaria n.º 56/2021, de 12 de março, que estabelece um regime excecional e temporário para a realização em autoteste de testes rápidos de antigénio, destinados, pelos seus fabricantes, a serem realizados em amostras da área nasal anterior interna.

COVID-19: Preço dos testes rápidos em Portugal nos supermercados?

Se antes um autoteste poderia chegar aos 10 euros, agora custam, no máximo 4,99, mas há mais barato. Segundo o canal ECO as lojas Continente passaram a vender estes testes por 2,79 euros a unidade. Em causa estão os autotestes produzidos pela fabricante sul coreana Genrui Biotech, cujo cada kit “pode ser armazenado entre 2ºC e 30 ºC e é válido durante 18 meses se a embalagem de alumínio permanecer selada”, informou fonte oficial do grupo Sonae, em comunicado.

Na Wells o preço dos autotestes é de 4,99 euros a unidade, no caso dos testes distribuídos pela Roche (no início custavam 6,99 euros) ou 2,79 euros (no caso da Genrui e da FlowFlex). No espaço de pouco mais de três meses, a Wells já vendeu meio milhão de autotestes à Covid, sendo que só no último fim de semana a procura disparou, com as novas regras para a restauração e hotelaria.

As lojas Pingo Doce estão a vender “autotestes individuais de duas marcas diferentes”, sendo que cada teste do fabricante Genruicusta 2,79 euros, ao passo que o da Roche custa 4,99 euros.

A Auchan disponibiliza dois tipos de testes, podendo estes ser adquiridos a título individual — 2,78 euros a unidade (no caso da marca Genrui)–, ou em embalagens de 5 testes por 13,49 euros (cerca de 2,70 euros a unidade).

A partir da próxima semana, os supermercados Minipreço terão também auto testes com um custo de 2,79 euros.