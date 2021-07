Gráfica AMD Radeon RX 6900 XT LC surge em análise num site alemão

A AMD tem contribuído imenso para o mercado dos chips gráficos, nomeadamente se falarmos da sua mais recente linha de GPUs, RX 6000 XT.

Recentemente, o site alemão PC Games Hardware revelou uma análise ao modelo mais poderoso de toda a linha, a Radeon RX 6900 XT LC. Vamos ficar então a conhecer um pouco melhor este equipamento.

Um olhar detalhado sobre a GPU Radeon RX 6900 XT LC da AMD

A placa gráfica AMD Radeon RX 6900 XT LC apenas é vendida em sistemas integrados e é a mais potente de toda a gama das GPUs RX 6000.

Mas a curiosidade envolta neste equipamento é bastante. Contudo, é impossível comprar a gráfica isolada, uma vez que esta apenas vem com um sistema All-In-One com arrefecimento líquido e clock base de 2.250MHz.

No entanto, o site alemão PC Games Hardware encontrou a solução para nos mostrar todo o potencial deste modelo da AMD. Posto isto, vamos então ao que realmente interessa.

Para conseguir analisar a GPU da AMD, o site comprou um sistema integrado da fabricante alemã Dubaro com a gráfica Radeon RX 6900 XT LC. Após ter o sistema nas mãos, a placa foi removida e instalada num outro sistema para dar início aos testes.

No novo sistema, a GPU contou com o processador Ryzen 9 5900X e 32 GB de memória DDR4 de 3.800 MHz da Corsair. Uma vez que conta com arrefecimento líquido, o sistema de controlo de temperatura não para de funcionar. A temperatura da GPU Navi XTXH atingiu 80º C ao ser testado o extremo de 284 Watts. Por sua vez, o clock base de 2.250 MHz é semelhante ao turbo do modelo-mãe RX 6900 XT. Já o turbo desta versão atinge 2.435 MHz. O TDP desta gráfica é de 350 watts, mas pode chegar aos 400 watts.

Por outro lado, os 16GB de memória GDDR6 oferecem 18.5 GT/s de transferência de dados, o que representa 0,5 Gbps a mais do anunciado. Também o pico de largura de banda foi superior aos 576 GB/s anunciados, pois a GPU conseguiu 591 GB/s.

A mais potente gráfica desta linha

Em suma, ficou assim comprovado o que já se suspeitava. Ou seja, a Radeon RX 6900 XT LC é, de facto, a melhor placa gráfica da linha da AMD.

Já numa comparação à linha RTX 30 da Nvidia, esta Radeon RX 6900 XT LC não ficou muito atrás. E até nalguns momentos conseguiu bater a RTX 3800 Ti. Por outro lado, os clocks mais altos não superam a arquitetura Ampere na funcionalidade Ray Tracing da rival.