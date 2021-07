The Legend of Heroes anunciados para lançamento ocidental!

A NIS America anunciou recentemente que quatro títulos desenvolvidos pela Nihon Falcom estão a caminho do Ocidente. Tratam-se de quatro jogos da série RPG The Legend of Heroes.

Venham saber um pouco mais sobre eles…

O mercado oriental tem muito mais para oferecer além daquilo que se conhece (ou é-nos dado a conhecer) e isso aplica-se também ao mundo dos videojogos.

Além dos grandes desenvolvimentos feitos por terras japonesas, coreanas e afins, há alguns títulos que não chegam à Europa (e resto do Mundo) de forma facilitada, mas, no que toca à saga The Legend of Heroes, isso vai mudar.

Isto, pois, a NIS America revelou recentemente que 4 jogos desta série de RPG, vão chegar em breve ao ocidente.

Tratam-se de The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie, e The Legend of Nayuta: Boundless Trails.

Este quarteto de RPGs será lançado simultaneamente para as consolas PlayStation 4, Nintendo Switch e PC na América do Norte, Europa e Austrália!

The Legend of Heroes: Trails from Zero (Lançamento Outono 2022)

Quando Lloyd Bannings é designado para a Secção de Apoio Especial de Crossbell, ele e os seus novos companheiros de equipa têm que se pôr à prova si mesmos, enquanto lutam para superar a injustiça de uma cidade repleta de corrupção.

Plataformas: Playstation 4, Nintendo Switch, PC

Texto: inglês

Audio: japonês

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Lançamento TBD 2023)

A Secção de Apoio Especial está de volta com mais membros e mais casos para resolver! Como é que este grupo de trapos vai lidar com as ameaças que se aproximam à estabilidade política de Crossbell, mantendo a fundação da sua equipa?

Plataformas: Playstation 4, Nintendo Switch, PC

Texto: inglês

Audio: japonês

The Legend of Heroes: Trails into Reverie (Release TBD 2023)

Três lendas diferentes estão prestes a desenrolar-se! Determina os destinos de Rean Schwarzer, Lloyd Bannings, e o misterioso “C” neste capítulo climático da série The Legend of Heroes.

Plataformas: Playstation 4, Nintendo Switch, PC

Texto: inglês

Audio: japonês, inglês

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Release TBD 2023)

Um encontro fatídico com a fada Noi coloca Nayuta e seus amigos num caminho para explorar além das fronteiras da sua casa na ilha, a fim de parar um enredo obscuro.

Plataforma: Playstation 4, Nintendo Switch, PC

Texto: inglês

Audio: japonês, inglês

The Legend of Heroes

Adicionalmente, foi ainda divulgado pela NIS America que os dois títulos da duologia Crossbell, Trails from Zero e Trails to Azure, terão direito a tratamento relativo à localização do jogo, pelo facto de estarem a chegar aos países ocidentais.

Segundo o grupo Geofront “A Geofront sempre teve um objetivo primordial: dar às localizações de Trails from Zero e Trails to Azure o amor e o cuidado que os jogos desta qualidade merecem. Ao longo dos últimos anos, a nossa equipa disponibilizou tempo, esforço e paixão no nosso trabalho e estamos imensamente orgulhosos do que conseguimos alcançar. Dito isto, entendemos que há algumas coisas fora do nosso alcance. É por isso que temos orgulho em anunciar a nossa parceria com a NIS America para trazer Trails from Zero e Trails to Azure para o Ocidente.”