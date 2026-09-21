Quase mil falhas corrigidas num mês. O seu Office recebeu alguma?

A Microsoft corrigiu quase mil falhas de segurança em setembro, mais de uma centena delas no Office. Um Office 2016 ou 2019 não recebeu nenhuma. Para quem ainda trabalha nessas versões, a saída mais barata é comprar chave digital Office 2024 por 17,2€ na GoodOffer24, com uma Windows 11 Pro chave original por 22,5€ na mesma campanha.

A promoção decorre na loja da GoodOffer24 e assenta no código TT30, que retira 30% ao preço das chaves digitais de Windows e Office listadas mais abaixo. As restantes ferramentas, como o CCleaner, o Canva Pro ou as contas de inteligência artificial, usam o código TT10, com 10% de desconto. Os valores foram confirmados à data da publicação; a loja pode ajustá-los enquanto a campanha estiver ativa.

Um Patch Tuesday fora de escala

O Patch Tuesday de 8 de setembro foi o maior de que há registo, e por uma margem larga. Os números variam consoante quem conta, mas andam todos à volta do mesmo valor: entre 963 e 974 falhas corrigidas, mais do dobro do mês anterior e bem acima do recorde de julho, que já tinha passado as 570. Mais de 700 estão no Windows. O Office leva à volta de 110 a 130, conforme a contabilidade, com cerca de duas dezenas classificadas como críticas. Várias delas estão no Excel e permitem executar código só com abrir um livro de trabalho preparado para o efeito. Há também uma no Outlook que dispensa clicar em anexos: basta ler a mensagem. Duas das falhas do Windows já estavam a ser exploradas em ataques reais antes de a correção sair.

A explicação para o volume não é misteriosa. A Microsoft passou a usar sistemas de inteligência artificial para procurar falhas no próprio código, e os resultados aparecem em massa. Se a tendência se mantiver, os meses que vêm não vão ser mais calmos.

E a semana seguinte confirmou que nem a Microsoft aguentou o ritmo. A 14 de setembro saiu uma atualização de emergência, a KB5129195, para corrigir problemas criados pela própria atualização de dia 8: Ambiente de Trabalho Remoto a falhar, pastas partilhadas com máquinas virtuais Linux a desaparecer e dispositivos de áudio USB a ficarem mudos. Parte dos problemas de áudio ainda não tem solução anunciada.

Quem ficou de fora

Tudo isto só chega a quem está dentro do calendário de suporte. E a lista de quem já está fora é maior do que parece.

O Office 2016 e o Office 2019 deixaram de receber atualizações em outubro de 2025. Cada uma das falhas do Office corrigidas este mês existe, com toda a probabilidade, nessas versões, e vai continuar a existir. O Office 2021 ainda recebeu tudo, mas termina a 13 de outubro de 2026, daqui a três semanas, e desta vez sem programa de extensão. O Office 2024, por outro lado, tem atualizações de segurança garantidas até outubro de 2029.

Do lado do sistema operativo, a mesma data de 13 de outubro fecha duas portas ao mesmo tempo. Acaba o ano de atualizações alargadas que a Microsoft ofereceu aos utilizadores domésticos do Windows 10, e acaba também o suporte da versão 24H2 do Windows 11 nas edições Home e Pro, que passam a ter de estar em 25H2 para continuar a receber correções. Quem tem uma chave digital do Windows 11 Pro faz essa mudança em minutos, pelo Windows Update. Quem está preso a um Windows 10 doméstico fica com um computador que deixa de ser corrigido.

Há ainda a exceção que muita gente esquece: o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 recebeu a atualização de setembro e continua dentro do suporte até 2027, porque o LTSC segue um calendário próprio. Por 13,6€, é a forma mais barata de manter um computador de trabalho num Windows 10 que ainda é corrigido.

O que se leva por 17,2€ no Office 2024 Professional Plus

A edição Professional Plus inclui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access, instalados localmente e sem mensalidades. É compra única: a chave chega por email pouco depois do pagamento, introduz-se nas definições do Office e o assunto fica arrumado. Não traz Copilot nem armazenamento na nuvem, o que para muita gente é precisamente o ponto. O Excel tem as matrizes dinâmicas e as funções que faltavam ao 2019, e o Outlook é a versão clássica, sem anúncios.

Em termos de segurança, é a versão do Office de compra única com mais tempo pela frente. Quem migrar agora de um 2016 ou 2019 passa de zero correções para três anos de correções, pelo preço de um almoço. A conta não precisa de mais argumentos.

Produtos e preços

Todos os produtos são chaves digitais entregues por email. Os valores abaixo já incluem o desconto do código indicado em cada grupo.

Office com o código TT30

Windows com o código TT30

Packs de Windows e Office com o código TT30

Outras ferramentas com o código TT10

Como utilizar o cupão

Abrir o link do produto pretendido na GoodOffer24. Adicionar a chave digital ao carrinho e avançar para o pagamento. No campo do código promocional, introduzir TT30 para Windows e Office ou TT10 para as restantes ferramentas. Confirmar que o total desceu para o valor indicado neste artigo antes de concluir a compra.

A chave chega por email em poucos minutos. Para ativar o Office, basta abrir uma das aplicações, escolher a opção de introduzir uma chave de produto e seguir os passos no ecrã. No Windows, o caminho é Definições, Sistema, Ativação. Depois disso, o Windows Update trata do resto, incluindo a passagem para a versão 25H2. Em caso de dúvida, o suporte da loja acompanha o processo por email.

Consultar todas as ofertas da campanha na GoodOffer24