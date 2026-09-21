Apple complica o fecho de apps no watchOS 27. Vários utilizadores já criticam a mudança

O watchOS 27 trouxe uma alteração à gestão das apps recentes no Apple Watch que está a gerar críticas: fechar uma aplicação à força deixou de ser uma operação tão direta como antes. A solução continua disponível, mas o processo é pouco intuitivo.

A forma de fechar apps mudou no watchOS 27

Uma das mudanças que está a causar alguma confusão no watchOS 27 está relacionada com a forma como o utilizador acede às aplicações recentemente utilizadas. Para alguns utilizadores, a alteração é mais do que uma simples mudança de interface… Torna uma função útil de resolução de problemas menos acessível.

Quando uma app bloqueia, apresenta informação desatualizada ou simplesmente deixa de responder como esperado, forçar o seu encerramento pode ser uma forma rápida de tentar resolver o problema.

No Reddit, vários utilizadores manifestaram precisamente essa frustração. Um deles salienta que as apps do Apple Watch parecem apresentar problemas como bloqueios, falhas ou dados desatualizados com mais frequência do que as aplicações no iPhone.

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Ainda é possível forçar o encerramento

Apesar da confusão, a funcionalidade não desapareceu completamente. Segundo a explicação partilhada no Reddit, é necessário manter premido o botão lateral até surgir o ecrã de chamada de emergência e, nesse momento, libertar o botão.

De seguida, mantendo premida a Digital Crown (botão de cima), o utilizador regressa ao mostrador do relógio. Este procedimento força o encerramento da última aplicação aberta.

O método existe no watchOS há vários anos, mas a necessidade de passar por um ecrã associado à emergência torna a operação pouco intuitiva. Um dos comentários resume a crítica de forma clara. Fechar uma aplicação problemática não deveria exigir um procedimento que parece simular uma chamada para os serviços de emergência.

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Uma mudança que divide opiniões

Parte da reação está também relacionada com a alteração do acesso às apps recentes. Há utilizadores que consideram que o anterior seletor de aplicações era mais útil e que a nova abordagem retirou espaço a uma função prática.

Outro ponto de crítica tem que ver com a nova utilização do duplo toque, associada a funcionalidades relacionadas com gravação e análise de áudio. Para alguns utilizadores, esta troca representa uma prioridade pouco convincente face ao acesso rápido às aplicações.

Ainda assim, há uma alternativa para quem fecha regularmente todas as apps por questões de autonomia: desativar a atualização em segundo plano. E, como acontece no iPhone, o encerramento constante de aplicações não é normalmente necessário para manter o sistema a funcionar corretamente.

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