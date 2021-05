BOYSTOWN: Maior Rede de pornografia infantil do mundo foi desmantelada

A internet tem muitas coisas boas, mas também é espaço para as maiores atrocidades. Esta manhã, a polícia judiciária alemã anunciou que foi desmantelada uma rede de pornografia infantil que operava a partir da DarkWeb.

De acordo com as informações, esta rede era conhecida como uma “das maiores do mundo” e tinha mais de 400.000 membros.

BOYSTOWN, rede tinha mais de 400.000 membros em todo o mundo…

A Internet não é apenas aquilo que muitos conhecem! A título de analogia, a Internet é apenas uma ponta de um enorme iceberg de dados, conteúdos e sites. Depois há a Dark Web, o lado mais obscuro da internet onde acontece tudo o possível e imaginável.

BOYSTOWN era uma rede de pornografia infantil que se encontrava “alojada” na DarkWeb. Segundo o que está a ser avançado, esta rede foi criada em 2019 e, até ao momento, foram detidos 3 homens.

Um homem de 40 anos de Paderborn, outro de 49 de Munique, e outro de 58 do norte da Alemanha que mora no Paraguai há vários anos. Os suspeitos foram detidos após terem sido realizadas várias buscas em residências na Renânia do Norte, na Baviera e em Hamburgo.

A plataforma tinha alcance internacional e servia para troca de pornografia de menores entre os seus membros”, principalmente fotos ou vídeos de abusos perpetrados contra meninos.

Os detidos tratavam da gestão da rede e eram responsáveis por “monitorizar os clientes”, acrescentaram as autoridades, segundo revela a SIC. Um quarto elemento, um homem de 64 anos, a polícia diz ser um dos utilizadores mais ativos da plataforma e ter escrito mais de 3.500 mensagens.