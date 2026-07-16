Atenção: PSP alerta para burla do perfil clonado

"Olá! Podes transferir-me 200 € com urgência? Perdi o telemóvel!" Já recebeu uma mensagem semelhante através do Facebook, aparentemente enviada por um amigo ou familiar? Atenção: pode tratar-se da burla do perfil clonado.

PSP lança vídeo para explicar este tipo de burla

Os burlões criam um perfil falso, utilizando o nome, as fotografias e outras informações da vítima. Depois, contactam os amigos e familiares, alegando uma situação de emergência ou dizendo que mudaram de telemóvel, para tentar obter transferências de dinheiro.

Proteja-se com estas três recomendações:

Desconfie de pedidos urgentes de dinheiro feitos através das redes sociais.

Confirme a história, ligando para o número de telefone habitual da pessoa. Não utilize o contacto fornecido pelo perfil suspeito.

Proteja a sua privacidade no Facebook, mantendo a lista de amigos visível apenas para si, reduzindo o risco de clonagem e de contacto com os seus amigos.

Se identificar um perfil falso, denuncie-o imediatamente ao Facebook e informe os seus amigos e familiares. Caso seja vítima desta burla, apresente queixa junto da PSP.