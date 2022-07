Asterisk: Uma consola com o jogo Tetris que tem apenas 4cm

Ainda se lembram do jogo Tetris? O jogo foi criado em 1984 por Alexey Pajitnov e desde essa altura que a sua popularidade se manteve. Segundo dados recentes, o jogo Tetris já conta mais de 500 milhões de downloads em dispositivos móveis e centenas de milhões de produtos vendidos em mais de 50 plataformas em 200 países.

Recentemente foi anunciada uma consola, que tem apenas 4cm, com o jogo Tetris. Vamos conhecer a consola Asterisk.

Consola Asterisk tem ecrã de 0,91"

Hoje em dia há vários tipos de consolas de gaming, mas a consola que apresentamos hoje é bastante diferente, mas também mais limitada. A consola Asterisk, é uma pequena consola portátil que tem um ecrã de 0,91 polegadas, quatro botões e um jogo: um “jogo quebra-cabeça de blocos a cair”, que é basicamente o Tetris.

O ecrã da consola Asterisk é do tipo OLED, funciona em preto e branco, o que se traduz em consumo mínimo de energia. Vem com um microcontrolador ATTiny85 e o software que integra foi personalizado usando ferramentas de programação do Arduino.

A consola Asterisk mede apenas 4 cm (1,6 polegadas) de largura e possui botões esquerdo, direito, girar e soltar, que devem ser os únicos que precisa para jogar o clone do Tetris.

Como referido a consola vem com o jogo instalado mas a bateria não está incluída. No entanto basta que compre uma pilha do tipo CR2032.

Relativamente ao preço, a consola custa 20 dólares, o que em euros corresponde a cerca de 19 euros.