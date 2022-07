Projecto Colibri – software de gestão intuitivo com as melhores ferramentas

O Projecto Colibri é um software certificado de gestão, que aborda as principais necessidades da área comercial de uma qualquer empresa, sendo que já se encontra no mercado há cerca de 20 anos, contando com mais de 10000 clientes.

Este software utiliza a tecnologia JAVA, sendo deste modo multiplataforma, correndo em Windows, MacOS e Linux, e também multibase de dados, permitindo ao software suportar vários tipos de base de dados como H2, MySQL e PostgreSQL.

O Projecto Colibri permite uma gestão de todas as áreas principais do seu negócio de forma simples, intuitiva e com o menor esforço.

São disponibilizadas quatro versões, uma delas gratuita, dando oportunidade às empresas que estão a começar de utilizar um programa intuitivo com as melhores ferramentas de gestão e, desta forma, beneficiar do software de faturação, sem ter de fazer um investimento.

Em acréscimo à versão gratuita, é disponibilizada a versão LITE onde não existe limite de faturação; a versão PLUS que se destaca pela comunicação automática das faturas e guias de transporte via webservice; e versão PRO que permite multiposto, multiutilizador e multiempresa. É possível também usufruir do módulo POS para simplificar a utilização.

Este software possui todos os módulos necessários para a gestão do seu negócio.

API

O Projecto Colibri permite expandir a já conhecida plataforma API de integração com terceiros, com o objetivo de se adaptar a outras tecnologias e plataformas para que, desta forma, possa expandir o seu negócio através de mais ferramentas.

API (Application Programming Interface) é um combinado de definições e protocolos usado no desenvolvimento e na integração de software de aplicações.

Integração de loja online com o software de faturação

Para além da ligação a software próprio, o Colibri permite a integração com lojas online, possibilitando, dessa forma, promover o seu negócio e fazer ganhar tempo para si e para a sua empresa.

O Projecto Colibri apresenta o “e-Commerce Connector”, esta ferramenta permite a ligação entre a sua Loja Online e o seu software de Facturação Projecto Colibri.

O Connector está disponível para Prestashop e WooCommerce. Com estes o Connector é possível proceder ao processamento das suas encomendas, faturas, artigos e clientes. Todo o processo de execução pode ser definido pelo cliente.

Para além das duas plataformas acima descritas é possível ainda integrar as encomendas da sua loja online através da submissão de ficheiro XML/CSV.

Por fim, o Projecto Colibri, através do uso da sua API, permite uma imensidão de possibilidades que maximizam as potencialidades do seu software. As integrações poderão ser manuais, automáticas ou por chamadas Webservice. A equipa do Projecto Colibri irá ajudar a fazer as integrações e implementações à medida do cliente.

Multibanco

Em adição a todas as funcionalidades, é possível ainda fazer integração de pagamentos multibanco através da entidade IfThenPay.

Este software permite a geração de referências multibanco, através deste serviço, e pode configurar colocando a Entidade, Sub-Entidade e chave de Back-Office. Após isso deverá ser editado o template da Factura para que seja mostrado os dados para pagamento. É possível também a consulta de todos os movimentos e consultar os pagamentos através da opção “Multibanco” na Barra de Ícones.

Ajuda e suporte técnico

O Projecto Colibri disponibiliza a todos os clientes, o Centro de Ajuda no site, onde existem vários vídeos didáticos, bem como um manual explicativo no separador “Download”. Existe também a possibilidade de ver os vídeos através do canal de Youtube.

Tudo isto é colmatado com uma equipa de suporte técnico disponível de segunda a sexta, que oferece assistência técnica remota e telefónica, desta forma poderá tirar todas as dúvidas e fazer todas as questões necessárias.

O suporte técnico possibilita uma rápida resposta aos seus problemas, tendo várias vantagens como configuração e edição de templates e assistência técnica remota e telefónica, permitindo rápida resposta aos seus problemas.