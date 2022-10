Com uma nova área dedicada à promoção de aplicações relacionada, a App Store agora conta mais publicidade. No final da apresentação de uma aplicação, a loja da Apple conta com uma zona de aplicações "Talvez também goste" que gerou alguma controvertias nos últimos dias.

Associados a diferentes tipos de aplicações estavam anúncios de jogos de azar, o que deixou muitos criadores de apps descontentes. A Apple respondeu com a remoção de tais anúncios.

A Apple criou na sua loja de aplicações novos espaços publicitários. Entre eles estão as sugestões a apps relacionadas, onde passam a constar anúncios pagos a aplicações ou serviços que possam partilhar da mesma categoria ou temática.

No entanto, foram muitos os relatos e reclamações que surgiram depois de surgirem nesta zona anúncios a aplicações de casinos e jogos de azar. Aliás, estes anúncios forma mesmo associados a apps que têm como objetivo ajudar utilizadores a recuperar do vício do jogo. Outros, surgem associados a apps de educação infantil.

App Store não terá (temporariamente) anúncios a jogos de azar

A Apple manteve-se em silêncio sem comentar o assunto, no entanto, deixou uma breve declaração ao MacRumors. A empresa refere que:

Colocámos em pausa os anúncios relacionados a jogos de azar e algumas outras categorias nas páginas de produtos da App Store

As declarações da Apple são de certa forma esclarecedoras, contudo, não se sabe o que estará a ser feito para melhorar a forma como as publicidades poderão ser otimizadas para aparecer na zona "Talvez também goste" da App Store, mantendo as receitas vindas deste tipo de conteúdo agora suspenso.

Ao referir-se a "pausa", torna-se evidente que alguma ação deverá estar a ser tomada nesse sentido.

A Apple quer obrigar developers a pagar?

Entretanto, surgem também relatos de developers insatisfeitos com as novas práticas da Apple que parece estar a forçar os criadores a direcionar dinheiro para estes anúncios, sob pena de não aparecerem nunca nas sugestões a apps relacionadas.

Os anúncios na loja não são uma novidade, há anos que estão disponíveis, mas estavam reservados a uma lista com curadoria de recomendações da equipa editorial da Apple. A secção "Talvez também goste" que agora alberga publicidade, tinha, no passado, apenas sugestões de apps semelhantes, mas com os anúncios, qualquer app pode agora surgir nesta zona.