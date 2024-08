Amantes de viagens, Wizz Air tem um novo passe anual para voos ilimitados

Para os amantes de viagens, esta pode ser uma ótima novidade: a companhia aérea húngara Wizz Air lançou um novo passe anual para voos ilimitados. Durante um ano, "All You Can Fly" por 599 euros.

Não bastasse o anúncio de Luís Montenegro para um passe ferroviário por 20€, a Wizz Air lançou, também, uma novidade que poderá agradar àqueles que não perdem uma oportunidade para fazerem uma viagem.

Com o novo passe "All You Can Fly" da Wizz Air, os passageiros têm acesso a voos ilimitados durante um ano. Apesar da campanha promocional, que decorreu durante o dia de ontem e disponibilizou o passe por 499 euros, o "All You Can Fly" custa 599 euros por ano.

"All You Can Fly" oferece voos ilimitados durante um ano

Este novo passe oferece voos ilimitados - até três por dia - durante um ano. Por cada voo, o passageiro pagará uma taxa fixa de 9,99 euros.

Tratando-se de uma companhia aérea low cost, o passe inclui o bilhete mais simples. Portanto, se quiser adicionar bagagem, escolher lugares ou adicionar embarque prioritário (que lhe permite levar uma bagagem de mão), terá de pagar mais.

A Wizz Air destacou algumas regras para este novo passe aéreo:

Os voos têm de ser comprados com um mínimo de 72 horas antes da viagem.

Os voos não podem ser alterados, após a compra. Caso seja preciso fazer mudanças, o passageiro terá de comprar outro bilhete.

Os voos só podem ser reservados para idas (não é possível utilizá-lo para bilhetes de ida e volta, tendo as viagens de ser compradas separadamente).

Caso o passageiro perca três voos, a Wizz Air reserva-se ao direito de terminar a subscrição do passe, sem opção de reembolso.

Além destas, o passe está programado para ser renovado automaticamente, pelo que terá de o cancelar, se não quiser continuar.

O passe da Wizz Air abrange toda a rede da empresa, que cobre grande parte da Europa, o Mediterrâneo e o Médio Oriente. Excluem-se os voos domésticos em Itália.

Mais informações incluem que os passageiros que aderirem devem indicar um aeroporto de partida preferencial, de onde é provável que parta a maior parte dos seus voos; e que a companhia aérea não garante uma viagem em qualquer avião com um lugar disponível, estando estes elementos dependentes de uma série de fatores externos e internos.