Yahoo nasceu há 30 anos: o que resta de um dos grandes motores de pesquisa?

Foi, muito provavelmente, o primeiro motor de busca global da era digital. Nasceu há 30 anos, mas acabou ultrapassado pela concorrência. Sabia que o Yahoo podia ter comprado a Google por... um milhão de dólares?

O Yahoo, fundado em 1994 por Jerry Yang e David Filo, dois estudantes de engenharia da Universidade de Stanford, começou como um diretório de páginas web organizado hierarquicamente, uma forma inovadora de facilitar o acesso à crescente quantidade de informações disponíveis na internet.

Originalmente chamado "Jerry and David's Guide to the World Wide Web", o nome foi alterado para Yahoo!, uma abreviação de "Yet Another Hierarchically Organized Oracle".

Rapidamente, o Yahoo transformou-se num dos portais mais populares e em um dos motores de busca de referência no início da era da internet, desempenhando um papel crucial para milhões de utilizadores no final dos anos 90 e no início dos anos 2000.

Durante os anos 1990 (quando a internet era uma novidade emergente), o Yahoo tornou-se um dos principais portais para milhões de utilizadores que procuravam informações, notícias, e-mails e serviços online.

Foi uma das primeiras plataformas a oferecer um conjunto diversificado de serviços, incluindo o Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Finance e Yahoo Answers. Esta diversidade atraiu utilizadores e anunciantes, fazendo desta ferramenta um nome de referência na web e uma das empresas mais valiosas da época.

Foi pioneiro na criação de um dos primeiros motores de busca comerciais, competindo com empresas como AltaVista e Lycos. Contudo, a sua importância não se resumia apenas ao seu motor de busca: a empresa destacou-se pela criação de uma plataforma multimédia e de serviços que incluía notícias, previsão do tempo, e-commerce, entre outras funcionalidades. No início dos anos 2000, o Yahoo atingiu o pico da sua popularidade e chegou a ser avaliado em mais de 100 mil milhões de dólares.

O declínio e a concorrência

Apesar do estrondoso sucesso inicial, o Yahoo começou a perder terreno a partir da década de 2000, especialmente com o surgimento de concorrentes como o Google.

Várias decisões estratégicas erróneas contribuíram para o seu declínio. Uma das mais notórias foi a recusa de adquirir o Google, em 1998, quando Larry Page e Sergey Brin ofereceram o seu agora dominante motor de busca pela quantia de... um milhão de dólares. O Yahoo recusou a proposta, uma decisão que viria a ter um impacto negativo no seu futuro.

Além disso, foram cometidos outros erros de gestão. Entre 2005 e 2011, a empresa foi liderada por vários CEO, cada um com uma visão diferente, o que levou a uma falta de foco e de uma estratégia clara.

A empresa fez várias aquisições dispendiosas, como a compra da rede de blogs Tumblr, por 1,1 mil milhões de dólares, mas essas aquisições não resultaram em retornos significativos. Ao mesmo tempo, o Yahoo perdeu oportunidades de investir em tecnologia de busca e inovação, deixando o Google liderar com a sua tecnologia superior.

A plataforma também enfrentou problemas de segurança. Em 2013 e 2014, o Yahoo foi vítima de ataques cibernéticos em grande escala, resultando na exposição dos dados de mais de 3 mil milhões de contas. Este escândalo prejudicou ainda mais a sua reputação e confiança entre os utilizadores, resultando em perda de valor de mercado.

O estado atual do motor de pesquisa

Em 2017, após anos de declínio, o Yahoo foi adquirido pela Verizon por 4,48 mil milhões de dólares, uma fração do seu valor de mercado em relação ao auge da empresa.

A marca Yahoo ainda existe e continua a oferecer alguns dos seus serviços populares, como o Yahoo Mail, Yahoo Finance e Yahoo Sports, mas com uma presença muito menor em comparação com as décadas passadas.

Sob a liderança da Verizon, o Yahoo foi integrado à unidade Oath, que mais tarde passou a chamar-se Verizon Media. No entanto, em 2021, a Verizon decidiu vender o Yahoo e outros ativos de mídia digital ao grupo de capital privado Apollo Global Management, mantendo apenas uma participação minoritária. Com esta nova estrutura, o Yahoo continua a existir, mas já não tem o peso e a influência de outrora.

Desbravar caminho

A verdade é que o Yahoo foi, de alguma forma, responsável por abrir caminhos até então pouco explorados. Um exemplo era o Yahoo Answers, uma das plataformas mais conhecidas do Yahoo, encerrada em 2021. Era um espaço onde os utilizadores faziam perguntas sobre qualquer tema, e outros utilizadores respondiam, mas a baixa qualidade das respostas e o surgimento de melhores alternativas levaram ao seu fim.

O Yahoo chegou a ser o site mais visitado do mundo, superando inclusive o Google no final dos anos 1990 e desempenhou um papel fundamental na popularização da internet, assumindo-se como uma das marcas mais reconhecidas da era digital.

A falta de visão estratégica, a incapacidade de competir com o Google e os problemas de segurança contribuíram para o seu declínio. A queda do Yahoo serve, assim, como um lembrete da rápida evolução do mundo digital e da necessidade de inovação contínua.