Altice Labs: Abertas candidaturas para o maior Prémio de Inovação tecnológica em Portugal

O maior Prémio de Inovação tecnológica em Portugal da Altice Labs, centro de inovação do Grupo Altice, volta para a sua 4ª Edição e encontra-se a rececionar candidaturas até ao dia 30 de setembro.

Com o objetivo de reforçar o posicionamento de Portugal no desenvolvimento da inovação, potenciando o talento nacional e difundindo-o dentro e fora de portas, o Altice International Innovation Award (AIIA) volta a abrir portas à competitividade de empreendedores e startups, bem como de estudantes de mestrado e de doutoramento em Instituições Académicas portuguesas.

O Altice International Innovation Award volta a distinguir-se pela sua ligação simultânea à Academia e startups, bem como pelo total dos prémios atribuídos aos seus vencedores, oferecendo o maior prémio pecuniário em Portugal na área da inovação tecnológica.

1º lugar da categoria startups com um prémio no valor de €50.000 oferecido pela Altice Labs

O AIIA oferece ao 1º lugar da categoria startups um prémio no valor de €50.000 e a possibilidade de concretização de um piloto (prova de conceito) com o Grupo Altice, com a duração mínima de 9 meses, bem como distingue o vencedor da categoria Academia, com um prémio no valor de €25.000. A iniciativa conta, ainda, pelo 3º ano consecutivo, com a parceria da Agência Nacional de Inovação (ANI), que irá atribuir a distinção Born from Knowledge (BfK) ao projeto finalista “nascido do conhecimento” que resulte de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) valorizando, assim, o conhecimento científico e tecnológico nacional.

Este ano, apesar do sucesso das três edições anteriores que contaram com o envolvimento e candidatura de diversos projetos internacionais, em virtude do momento de saúde pública que se vive em Portugal e no Mundo, o Altice International Innovation Award terá uma abrangência geográfica apenas nacional. No entanto, a possibilidade de participarem alunos estrangeiros (em intercâmbio internacional a decorrer em Portugal) e startups oriundas de outros países (com filial em Portugal) mantém-se e volta a ser reforçada.

Todas as edições do Altice International Innovation Award têm reconhecido projetos e soluções cuja inovação e a tecnologia é base fundamental e que dão resposta a necessidades presentes no dia-a-dia, contribuindo para o progresso tecnológico e da nossa sociedade.

Desde 2016, o Altice International Innovation Awards já recebeu mais de 200 candidaturas, tendo os seis projetos vencedores sido premiados e apoiados num valor total superior a €200.000. Em 2019, a 3ª Edição do Prémio contou com 90 candidaturas submetidas, sendo o projeto iLOF o vencedor da categoria startups e o projeto Neural Motor Behaviour in Extreme Driving considerado o melhor entre os finalistas de mestrado e doutoramento, na categoria Academia.

A final da 4ª Edição do Altice International Innovation Award vai ser disputada no final do mês de novembro. As inscrições estão abertas até dia 30 de setembro e poderão ser feitas por startups e finalistas de mestrado e doutoramento. As inscrições são efetuadas online através do site oficial.

Innovation Award – Altice Labs