E Porque Hoje é Sexta

Ontem deixei o carro na Alameda. Costumo evitar sempre que posso porque toda a gente sabe das poucas-vergonhas que lá se passam. Mas estava atrasada para o teste e teve mesmo de ser.

Quando voltei ao carro estava uma senhora daquelas que lá trabalham encostada ao meu carro. Passei-me!! O teste tinha corrido mal e exaltei-me um bocado.

Disse-lhe tudo. Sei que estamos todos com dificuldades, mas gosto de acreditar que ainda há maneiras dignas de ganhar a vida, sem ser necessário recorrer a "trabalhos" tão degradantes. Para ela e para as pessoas cujas vidas são destruídas por aquela atividade.

Perdi ali um bocado de tempo a conversar com ela.

Ela disse-me que ao início tinha sido difícil começar com aquilo, mas que com o tempo até tinha aprendido a gostar do que fazia.

Conclusão: não resultou de nada. Não a consegui demover.

Ela não me retirou a multa.

Sacana da EMEL!!!