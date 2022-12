E Porque Hoje é Sexta

Um professor de matemática enviou para a sua mulher um fax com o seguinte teor:

"Querida, sei que compreendes que agora tens 54 anos, e que eu tenho certas necessidades que já não podes satisfazer. Sou feliz contigo, como mulher e, sinceramente, espero que não te sintas magoada ou ofendida ao saber que, quando estiveres lendo este fax, estarei no Hermitage Motel com a minha secretária, que tem 18 anos. Mas não te preocupes, que chegarei a casa antes da meia-noite."

Quando o professor chegou a casa, vindo do motel, encontrou o seguinte bilhete da mulher.

"Querido marido, obrigada pelo aviso. Aproveito a oportunidade para lembrar-te que tu também tens 54 anos. Ao mesmo tempo, comunico-te que, quando estiveres a ler esta carta, estarei no Motel Capri com o meu professor de ténis, que também tem 18 anos.

Como és um matemático, poderás compreender facilmente que estamos nas mesmas circunstâncias, mas com uma pequena diferença: é que 18 entra mais vezes em 54, do que 54 em 18... Portanto, não me esperes... porque vou chegar só amanhã!!