E Porque Hoje é Sexta

Sabem porque é que as árvores de Natal têm um anjinho em cima? É uma longa historia...

Na véspera de um destes Natais, o Pai Natal estava muito aflito porque ainda não tinha embrulhado as prendas todas, tinha uma rena coxa e outra com COVID. Desesperado foi beber um copo, chega à adega e não havia nada. Voltou à cozinha para comer alguma coisa e os ratos tinham comido tudo.

Para alegrar-lhe a vida, a mulher avisou-o que a sogra ia passar o Natal com eles. No meio do desespero, tocam-lhe à porta. Com a pressa de abrir a porta, tropeça e amassa a cara toda, e estava mesmo a sangrar. Abre a porta neste lindo estado e aparece-lhe um anjinho que diz com uma voz angelical:

- Olá Pai Natal! Boas Festas! Venho visitar-te nesta quadra tão feliz, cheia de paz e amor. Trago-te aqui esta árvore-de-natal. Onde é que queres que a meta?