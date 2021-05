E Porque Hoje é Sexta

Coitadinha…, Claudia era uma rapariga ?????desabençoada pela natureza.

Era tão feia e tão desajeitada, que nunca tinha arranjado um namorado…..

Um dia, resolveu pedir auxílio a uma vidente:

– Minha filha!- disse a vidente; – nesta vida, não vais ser muito feliz no amor… Mas, na próxima encarnação, serás uma mulher muito cobiçada e todos os homens se irão arrastar aos teus pés.

Claudia ?????saiu de lá muito feliz e, ao passar por um viaduto, pensou: «Quanto mais cedo eu morrer, mais cedo começará a minha outra vida!…».

Então, resolveu atirar-se do viaduto. Mas, por uma coincidência do diabo, caiu de costas em cima de um camião cheio de bananas e perdeu os sentidos. ….

Mas, quando recuperou os sentidos, ainda meio atordoada e sem saber onde estava, começou a apalpar em volta e, ao sentir as bananas, murmurou, com um sorriso nos lábios: – Um de cada vez… por favor! Um de cada vez !