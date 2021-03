E Porque Hoje é Sexta

Um casal de 80 anos que está a começar a ter problemas de memória vai ao médico para ser examinado. O médico faz um check-up e diz aos velhinhos que não há nada de errado com eles, mas que seria bom ter um caderninho para anotar as coisas.

À noite, quando estão os dois a ver televisão, o velhinho levanta-se e a mulher pergunta:

– Onde vais?

– À cozinha – responde ele.

– Não me queres trazer uma taça de gelado? – Pede ela.

– Lógico! – Responde o marido solícito.

– Não achas que seria bom escrever isso no caderno? – pergunta ela.

– Ah, então! Qual é? Ironiza o velhinho – Eu vou-me lembrar disso!

Então ela acrescenta:

– Então coloca uma bola de morango por cima. Mas escreve para não ter perigo de te esqueceres.

– Eu lembro-me disso, queres uma bola de gelado com calda de morango.

– Ah! Aproveita e coloca um pouco de chantilly em cima! – pede a velha – Mas lembra-te do que o médico nos disse… escreve isso no caderno!

Irritado, o velhinho exclama:

– Eu já disse que me vou lembrar!!

De seguida vai para a cozinha.

Depois de uns vinte minutos, ele volta com um prato com uma omeleta.

A mulher olha para o prato e diz:

– Eu não disse que te ias esquecer? Onde está a torrada?

O Rei Artur estava pronto para ir para as Cruzadas.

Antes de partir, vai ver o mago Merlin e pede-lhe para fabricar o melhor cinto de castidade que pudesse. Isso para que nenhum cavaleiro pudesse atentar contra a virtude da sua linda esposa.

No dia seguinte, Merlin volta com um cinto que, contrariamente a todas as expectativas do Rei Artur, possuía um buraco exatamente onde não deveria ter…

– Merlin!!! – berra o Rei – Estás a gozar comigo?

– Observe, Majestade, – diz o Mago, mostrando uma pequena guilhotina com uma lâmina afiada – ela funciona assim que se introduz algo no buraco…

– Excelente! Realmente, excelente. Traga-me a Rainha, para que possamos instalar a geringonça!

Três anos depois, Artur volta das Cruzadas. Ao chegar a Camelot, convoca todos os cavaleiros:

– Vamos lá! Baixem as calças, é o exame médico! Todos os cavaleiros alinham-se em frente ao Rei e baixam as calças.

Para horror e estupefação do Rei, todos estão amputados!!!

Todos, excepto o fiel Lancelot. O Rei, vendo que o seu fiel amigo não o traiu, agarra-o pelos ombros e diz:

– Lancelot, estou orgulhoso de ti! Enquanto nenhum dos outros resistiu à tentação de dormir com a Rainha, tu conseguiste domar os teus impulsos. Por isso, concedo-te o que quiseres. Faz a tua escolha.

Lancelot ficou mudo…

– Que foi, Lancelot? Perdeste a língua?!