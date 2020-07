O calor está de volta ao país dos grandes navegadores. Não, não estamos a falar no Chrome ou no Firefox, estamos a falar de Vasco da Gama, João Gonçalves Zarco, Gil Eanes, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral, entre muitos outros. Portanto, esta malta, sem computadores, tinha os números sempre impecáveis. Hoje, na era da alta tecnologia, a DGS não consegue somar as células do Excel.

Agora que passamos a parte cómica do dia a dia, vamos ao que interessa. Hoje trazemos imagens incríveis, de um planeta virado do avesso.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens. E porque hoje é sexta v650 [13MB] Password: www.pplware.com

ANEDOTAS COM HUMOR

O médico é bem claro ! Estas pílulas são novidade, e são fortíssimas. Deite apenas uma, não mais que uma, no café da sua mulher. Pouco depois, ela estará curada da falta de desejo sexual da qual o senhor se queixa. Em casa, excitado, o marido põe, às escondidas, uma pílula na xícara da mulher. Por via das dúvidas, deita mais uma. E pra garantir que ele iria dar no couro e satisfazer totalmente a esposa, deita uma no seu próprio café. Meia hora depois, a mulher estremece, suspira, olha-o com olhar lânguido e sussurra, num ganido de prazer: Aiiii… aiiii… estou precisando tanto de um homem. Os olhos dele também reviram, um calafrio lhe perpassa a espinha, suas mãos tremem, suadas. Quase gemendo, ele diz: Ai… aiii… e eu também.

O toino sortudo vai confessar-se: -Padre eu quase pequei… E o padre: – Que quer dizer quase? – Encostei o martelo na Fatinha …mas na hora não enfiei, por isso foi quase! – Encostar é a mesma coisa que enfiar… Você pecou meu filho! Reze vinte ave-marias e colabore com 100€ para obras da Igreja, e será perdoado! O toino sai do confessionário, reza 20 ave-marias, tira uma nota de 100€ e vai até à caixa de esmolas. Encosta a nota na ranhura, mas recua e guarda o dinheiro. O padre, que estava espiando, grita?? – Eu vi isso, pecador! Você não enfiou o dinheiro na caixa de esmolas! – Foi o senhor mesmo que disse que encostar é a mesma coisa que enfiar.

Uma garota perguntou: – Mãe, posso levar nossa cachorrinha para andar em volta do quarteirão? A mãe respondeu: – Não, porque ela está no cio. – O que é isso? – perguntou a menina. – Vai perguntar ao pai,… ele está na garagem. A garota foi até à garagem e disse: – Paizinho, posso levar a LulaBelle para dar uma volta ao quarteirão? Eu pedi à mãe, mas ela disse que a cachorrinha está no cio,

então eu vim falar com você. O Pai disse: -Traga ,a LulaBelle aqui?? Ele pegou num pano, embebeu-o em gasolina e esfregou debaixo do rabo da cachorrinha com o pano a fim de disfarçar o cheiro do cio, e disse: -Tudo bem, pode ir, mas mantenha LulaBelle na coleira e só dê uma volta em torno do quarteirão. A garota saiu e voltou poucos minutos depois sem a cachorrinha na coleira. Surpreso, Pai perguntou: – “Onde está a LulaBelle?” A garota disse: -“Acabou a gasolina dela a metade do quarteirão, por isso tem um cachorro rebocando ela até nossa casa

Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel

Vídeos

Começamos com som…

Caray que o telhado ficou com, danos

Que se passa com este presidente?

Este tipo a desafiar as leis da gravidade

Tanto carro e tão pouco piloto!

Imagens incríveis da mãe natureza

Agora a cena do maluco são as batatas…

Imagens de muita máquina e pouco unha

Tipos perfeitos em cenas que fazem mudar o mundo

Truques incríveis

Não se pode dizer que era uma mulher neste incidente… pode ser complicado

Imagens fantásticas de pessoas incríveis

Mais um momento fantástico de magia e ilusão

Imagens espetaculares acompanhadas com um tema de luxo

Não não … não limpa nada por dentro caray!!!

Queria empurrar o camião?

WOW… olhem quem tocou à campainha!

Quem foi que se esqueceu de apertar os parafusos?

labradores são génios

Este está com uma cara de quem está a amar

