E Porque Hoje é Sexta

A freira vai ao médico:

– Doutor, tenho tido um ataque de soluços, que não me deixam viver. Não durmo, não como, e tenho dores no corpo de tanto movimento compulsivo involuntário.

– Tenha calma, irmã, que vou examiná-la.

Ele examina-a e diz:

– Irmã, a senhora está grávida!

A freira levanta-se e sai a correr do consultório, com cara de pânico.

Uma hora depois o médico recebe uma chamada da madre superiora do convento:

– Doutor, o que o senhor disse à irmã Carmem?

– Cara madre superior, como ela tinha uma forte crise de soluço, eu disse-lhe que estava grávida. Espero que com o susto ela tenha parado de soluçar!

– Sim, a irmã Carmem parou de soluçar, mas o padre Domingos saltou da torre da igreja.