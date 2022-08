M-81: Rússia mostra cão robô equipado com arma de guerra

A Rússia revelou recentemente mais um aliado no campo de batalha. Trata-se de um cão robô que vem equipado com uma RPG-26 (uma arma de guerra). O M-81 é uma cópia do Spot, o famoso cão da Boston Dynamics.

O design do robô M-81 pertence à JSC Intellect Machine. Conheça algumas das especificações desta "máquina" de guerra... e não só.

M-81 é uma cópia do Spot da Boston Dynamics

Se acompanha a área da robótica, certamente que já ouviu falar do Spot, o famoso cão da Boston Dynamics. No entanto, o tema deste artigo é o M-81, que é uma cópia do Spot Made in Russia.

Segundo o que foi revelado recentemente, o M-81 foi desenhado para missões de guerra. Este cão tem a capacidade de executar funções de patrulhamento, fazer transporte de armas e munições e até disparar.

O vídeo partilhado mostra o M-81 no chão, equipado com uma arma de disparo. O cão consegue levantar-se, virar e mover-se rapidamente. A empresa responsável por este robô refere também que este pode ser usado para a entrega de medicamentos em zonas de emergência.

De acordo com as especificações que foram partilhadas no site oficial, este cão robô tem 58 cm de comprimento, pesa 12 kg e é capaz de transportar entre 3 e 10 kg de carga. No corpo integra um sistema sensorial com 5 câmaras de profundidade que usam processamento com recurso a inteligência artificial.

Assim como um cão real, o robô chinês possui um sistema de rastreamento inteligente que o permite acompanhar um humano. A velocidade máxima é de 17 km/h e tem a capacidade de ser mover sem fazer barulho.