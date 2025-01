New Glenn: um dos lançamentos mais importantes da Blue Origin foi cancelado

A Blue Origin preparava-se para realizar o seu maior lançamento até à data, mas a tentativa foi cancelada esta manhã devido a problemas técnicos, após vários adiamentos durante a janela de lançamento de três horas. A janela de lançamento teve início às 06h00 (hora de Lisboa).

Ainda não é claro quando é que a empresa espacial comercial, detida por Jeff Bezos, tentará novamente enviar pela primeira vez o New Glenn, um foguetão com 98 metros de altura, para o espaço.

Este lançamento marca um passo importante após quase uma década de desenvolvimento. O sucesso ou fracasso desta missão poderá alterar o equilíbrio no mercado espacial comercial, onde a SpaceX de Elon Musk tem mantido uma posição dominante, tanto no setor espacial como no negócio de internet por satélite.

O que é o New Glenn e porque é que é tão importante?

Anunciado pela primeira vez em 2016, o foguetão New Glenn da Blue Origin foi concebido para transportar carga, satélites e, no futuro, seres humanos para o espaço. O seu nome presta homenagem a John Glenn, o primeiro astronauta da NASA a orbitar a Terra.

A primeira fase do foguetão é alimentada por sete motores BE-4 da Blue Origin, que utilizam gás natural liquefeito e oxigénio líquido. A empresa planeia reutilizar esta primeira fase em pelo menos 25 missões, uma vez que foi projetada para aterrar verticalmente numa plataforma no mar após o lançamento, permitindo a sua recuperação.

A segunda fase do foguetão é descartável e transporta a carga útil da Blue Origin. Esta fase é capaz de levar 13 toneladas métricas para uma órbita de transferência geoestacionária ou 45 toneladas para uma órbita terrestre baixa. Segundo a Blue Origin, o New Glenn foi também "concebido com a segurança e a redundância necessárias para transportar seres humanos".

Inicialmente, o lançamento do New Glenn estava previsto para 2020, mas foi constantemente adiado devido a problemas no desenvolvimento do motor BE-4 e outras dificuldades técnicas.

A competição com a SpaceX

Tal como sublinhado pela NPR, o New Glenn tem uma capacidade de carga semelhante à do Falcon Heavy da SpaceX, mas destaca-se pelo seu compartimento de carga significativamente maior, com 7 metros de diâmetro.

Futuramente, caso o lançamento do New Glenn seja bem-sucedido, a rivalidade entre a Blue Origin e a SpaceX pode intensificar-se, com ambas as empresas a competir por contratos lucrativos com governos e entidades privadas.

O New Glenn é também uma peça central no Project Kuiper, a iniciativa de internet por satélite da Amazon. Apesar de o primeiro conjunto de satélites estar programado para ser lançado este ano a bordo de um Falcon 9 da SpaceX, a Blue Origin eventualmente utilizará o New Glenn para lançar os satélites do Project Kuiper.

A Amazon planeia enviar 3236 satélites para o espaço, um número ainda significativamente inferior à constelação Starlink da SpaceX, que já conta com mais de 6000 satélites em órbita.

Leia também: