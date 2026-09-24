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Exército cria rede móvel própria para responder a grandes catástrofes

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O Exército Português deu um passo para garantir a resiliência das telecomunicações em território nacional. Com um investimento de 587 mil euros, desenvolveu uma rede móvel tática com tecnologia 4G e 5G. O objetivo é assegurar ligações estáveis e rápidas em áreas remotas, cenários de isolamento ou situações críticas em que as infraestruturas de telecomunicações colapsem.

Este projeto ganha+ uma relevância acrescida quando se olha para o histórico recente do país. Episódios severos como grandes apagões energéticos ou a passagem de tempestades violentas revelaram a fragilidade das estruturas convencionais. Quando as antenas comerciais falham, a capacidade de coordenação no terreno fica imediatamente comprometida, criando um vazio operacional perigoso para as populações e para as forças de socorro.

A nova infraestrutura militar de emergência

A nova plataforma tática foi desenhada em colaboração técnica com a MEO e conta com o suporte financeiro da Lei de Programação Militar. A grande mais-valia técnica reside na sua autonomia absoluta, dispensando qualquer dependência física das redes civis já existentes nos locais. Trata-se de uma solução móvel e autónoma, pronta para ser projetada e instalada com rapidez em qualquer ponto do território.

Na prática, o sistema garante a transmissão segura de voz, fluxos de dados em tempo real e sinal de vídeo em alta definição. Esta capacidade permite alimentar postos de comando avançados e viabilizar a utilização de tecnologias modernas, tais como frotas de drones de reconhecimento, mapeamento térmico e sensores integrados. Com esta largura de banda, a liderança militar e a proteção civil recebem informação fidedigna sem sofrer quebras de sinal.

Impacto do exército no apoio às populações

O foco desta tecnologia recai primordialmente no Apoio Militar de Emergência, assegurando apoio em cheias, incêndios florestais de grandes dimensões ou sismos. A existência de uma bolha de telecomunicações dedicada permite que os operacionais no terreno mantenham a coordenação ativa, troquem relatórios de situação e localizem pessoas isoladas sem constrangimentos de saturação ou falha de rede.

A apresentação formal desta nova capacidade está agendada para o próximo dia 14 de outubro. Nesse momento, serão demonstradas as competências práticas da tecnologia aplicada a cenários operacionais simulados, validando a integração de ponta entre equipamento tático de última geração e necessidades reais de socorro civil.

Com este investimento estratégico, as Forças Armadas reforçam o seu papel fulcral na salvaguarda e segurança da sociedade, colmatando uma vulnerabilidade crónica na resposta a desastres graves. A transição para o 4G e 5G militar consolida uma resposta mais rápida, robusta e eficaz exatamente nos momentos em que todas as outras vias de comunicação deixam de responder.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
catástrofes comunicações exército rede

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1

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  1. Avatar de Ifm
    Ifm

    Não era a MEO, que também estava com o SIRESP , a rede de emergência nacional?

    Agora vai também contribuir para o 4G/5G militar…

    Se funcionar tão bem como o SIRESP em momentos críticos estamos bem.

    Hahaha

    Há gente a receber muito dinheiro por fora ( legalmente) em consultorias, estudos, em avaliação de riscos…por isso é que estamos como estamos…

    Responder
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