Exército cria rede móvel própria para responder a grandes catástrofes
O Exército Português deu um passo para garantir a resiliência das telecomunicações em território nacional. Com um investimento de 587 mil euros, desenvolveu uma rede móvel tática com tecnologia 4G e 5G. O objetivo é assegurar ligações estáveis e rápidas em áreas remotas, cenários de isolamento ou situações críticas em que as infraestruturas de telecomunicações colapsem.
Este projeto ganha+ uma relevância acrescida quando se olha para o histórico recente do país. Episódios severos como grandes apagões energéticos ou a passagem de tempestades violentas revelaram a fragilidade das estruturas convencionais. Quando as antenas comerciais falham, a capacidade de coordenação no terreno fica imediatamente comprometida, criando um vazio operacional perigoso para as populações e para as forças de socorro.
A nova infraestrutura militar de emergência
A nova plataforma tática foi desenhada em colaboração técnica com a MEO e conta com o suporte financeiro da Lei de Programação Militar. A grande mais-valia técnica reside na sua autonomia absoluta, dispensando qualquer dependência física das redes civis já existentes nos locais. Trata-se de uma solução móvel e autónoma, pronta para ser projetada e instalada com rapidez em qualquer ponto do território.
Na prática, o sistema garante a transmissão segura de voz, fluxos de dados em tempo real e sinal de vídeo em alta definição. Esta capacidade permite alimentar postos de comando avançados e viabilizar a utilização de tecnologias modernas, tais como frotas de drones de reconhecimento, mapeamento térmico e sensores integrados. Com esta largura de banda, a liderança militar e a proteção civil recebem informação fidedigna sem sofrer quebras de sinal.
Impacto do exército no apoio às populações
O foco desta tecnologia recai primordialmente no Apoio Militar de Emergência, assegurando apoio em cheias, incêndios florestais de grandes dimensões ou sismos. A existência de uma bolha de telecomunicações dedicada permite que os operacionais no terreno mantenham a coordenação ativa, troquem relatórios de situação e localizem pessoas isoladas sem constrangimentos de saturação ou falha de rede.
A apresentação formal desta nova capacidade está agendada para o próximo dia 14 de outubro. Nesse momento, serão demonstradas as competências práticas da tecnologia aplicada a cenários operacionais simulados, validando a integração de ponta entre equipamento tático de última geração e necessidades reais de socorro civil.
Com este investimento estratégico, as Forças Armadas reforçam o seu papel fulcral na salvaguarda e segurança da sociedade, colmatando uma vulnerabilidade crónica na resposta a desastres graves. A transição para o 4G e 5G militar consolida uma resposta mais rápida, robusta e eficaz exatamente nos momentos em que todas as outras vias de comunicação deixam de responder.
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