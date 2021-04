Afinal o que é a virtualização? Que tipos de hypervisor existem?

A virtualização foi sem dúvida uma das mais importantes tecnologias que apareceu nos últimos anos. É base importante da Cloud, pois permite virtualizar sistemas, redes, aplicações, etc. A virtualização reduz custos e flexibiliza o crescimento de datacenters, mas apenas se planeada e implementada de forma rigorosa. Esta tecnologia também pode ser para uso doméstico, permitindo, por exemplo, a virtualização de máquinas/sistemas.

Hoje explicamos, de uma forma breve e simples, que tipos de hypervisor existem.

Como todas as tecnologias, a virtualização tem vantagens e desvantagens. Relativamente às vantagens esta tecnologia permite o melhor aproveitamento e redução de custos em hardware, administração dos sistemas de forma simplificada e centralizada, consolidação de máquinas, poupança de energia, menos espaço em datacenter, etc. Relativamente às desvantagens, no caso de mal planeada, pode criar pontos únicos de falha, influenciar o rendimento dos sistemas, etc.

Vamos considerar que temos vários serviços na rede que são fornecidos por sistemas que se encontram em máquinas dedicadas/nativas. Para este exemplo temos 8 máquinas físicas.

Com esta tecnologia, podemos consolidar o nosso parque informático, por exemplo, em apenas duas máquinas físicas. No servidor 1 virtualizamos 4 máquinas e no servidor 2 as restantes. Para tal é necessário que os servidores físicos tenham os requisitos necessários para tal implementação. O Hypervisor é a plataforma, hardware ou firmware que adiciona uma camada de abstração ao hardware físico real.

Esta camada de abstração é usada para criar máquinas virtuais que têm acesso a todo o hardware da máquina física, como CPUs, memória, controladores de disco e NICs.

Quais os tipos de hypervisor da virtualização?

Quando se fala em virtualização, há dois tipos de hypervisors.

Hypervisor Tipo 1: Virtualização nativa/ também designado de bare-metal

Tipo 1: Virtualização nativa/ também designado de bare-metal

Este tipo de operação é o mais usado em datacenters, porque é uma técnica onde a camada do hypervisor assenta diretamente sobre o hardware e todos os sistemas operativos virtualizados são executados sobre ela. Neste caso as máquinas virtuais têm acesso direto ao hardware. (exemplo: Microsoft Hyper-V,VMware vSphere, Xen Server, Proxmox, etc)

Tipo 2: Virtualização com sistema operativo / também designado de hosted

Este é um tipo de operação implementada através de um sistema operativo, ou seja, um sistema operativo que é executado sobre o hardware e que por sua vez a camada do hypervisor é executada sobre este sistema operativo. Um hypervisor do tipo 2 é também designado de hosted hypervisor (exemplo: VMware Workstation, Virtualbox).

Se nunca experimentou virtualizar uma máquina, deixamos uma sugestão para 4 plataformas que podem usar. Neste caso são 4 hypervisors do tipo 2, que pode usar gratuitamente.

