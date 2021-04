OnePlus tem aumento de vendas superior a 300% na Europa no primeiro trimestre de 2021

No segmento dos smartphones temos vindo a acompanhar os sucessos e fracassos das principais fabricantes. A OnePlus, não se pode dizer que tenha tido grandes fracassos nos seus curtos ano de existências, mas alguns dos seus lançamentos não têm tido propriamente grande sucesso. Com o OnePlus 9 tudo mudou.

A empresa está a celebrar um crescimento brutal de vendas na Europa, superior a 300%, neste primeiro trimestre do ano.

Desde 2020 que temos visto a OnePlus a alterar a sua estratégia de comunicação com o público. Sem se deixar levar por rumores, a empresa tem vindo a apresentar as suas novidades de uma forma gradual, provocando curiosidade aos consumidores e ao mercado em geral.

Através das suas redes sociais, tem vindo, progressivamente a divulgar datas de lançamento, especificações dos seus novos gadgets, partilha exemplos de fotos captadas pelos telefones e até mostra o novo design dos modelos.

Aparentemente, esta proximidade com os fãs está a ter sucesso, principalmente aliada aos produtos mais recentes lançados pela OnePlus.

OnePlus celebra aumento de vendas de 388%

O OnePlus 9 e os restantes modelos da linha foram lançados no final do mês de março e, ainda assim, contribuíram para o forte crescimento da marca no mercado europeu. Além da estratégia de lançamento, a parceria com a Hasselblad na criação das câmaras fotográficas e no próprio software, parece ter sido certeira.

Segundo a empresa chinesa, os resultados do primeiro trimestre de 2021 revelaram um aumento de vendas de 388%, face ao mesmo período de 2020, tendo havido um aumento das receitas em 286%. A linha de smartphone contribuiu em 65% para tais resultados, onde já se inclui o sucesso da recém-lançada série OnePlus 9.

Há ainda um destaque para França e Espanha com um número de vendas significativas do OnePlus 9 Pro através da Amazon, logo no primeiro dia em que ficou disponível.

Além dos novos smartphones, o mercado europeu conta com o primeiro smartwatch da marca, o OnePlus Watch e ainda com os earbuds com TWS.

A Europa do Norte contribui com 30% das vendas da empresa no território, seguindo-se os países mais ao ocidente. Os países mais importantes para estes números são o Reino Unido, a Alemanha e a Finlândia.

A OnePlus referiu ainda que em breve terá mais lançamentos direcionados ao segmento 5G e para celebrar estes resultados, no próximo mês, terá ofertas especiais para os consumidores.

O mercado de smartphones na Europa e a concorrência

Apesar deste crescimento impressionante, a OnePlus detém apenas 2% de todo o mercado de smartphones na Europa. Os dados da Counterpoint Research referentes ao último trimestre revelam que é a Samsung que continua a dominar o mercado com 32%, seguida da Apple com 28% e da Xiaomi com 18%.

A Huawei, no entanto, que detinha 9% do mercado de smartphones europeu no primeiro trimestre de 2020, caiu de forma brutal, detendo agora apenas 2%. Isto coloca-a ao lado de empresas como a Realme e a Honor, de quem se afastou recentemente.