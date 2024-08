Afinal, Meta está a preparar o seu rival dos Vision Pro. Mas só virão em 2027

Os Vision Pro da Apple causaram enorme entusiasmo, mas após alguns meses o interesse pelo dispositivo parece ter desaparecido. Mesmo assim, o futuro deste tipo de óculos é prometedor, e a Meta entrou na corrida. A empresa tem algo na manga.

Meta planeia um wearable entre os Ray-Ban Meta e os Meta Quest

Há já algum tempo que a Meta planeava desenvolver o Quest Pro 2, a próxima evolução dos seus óculos de realidade mista topo de gama. O projeto, com o nome de código "La Jolla", tinha uma data de lançamento prevista para 2027, mas esses planos foram recentemente cancelados.

Em vez disso, a Meta irá concentrar-se num novo formato intermédio - em termos de design - entre os Ray-Ban Meta e os Meta Quest. De acordo com o The Information, o novo projeto da Meta neste segmento tem o nome de código Puffin.

A ideia é optar por um novo formato compacto e leve. No Puffin o objetivo é aparentemente competir com os Vision Pro da Apple, mas com um design muito mais confortável de usar.

O Puffin tem, supostamente, a aparência de um par de óculos um pouco mais desajeitado - devido a toda a tecnologia que integram - mas ainda assim pesam 110 gramas. O design é o de uns óculos de realidade virtual opaco com lentes redondas e câmaras externas.

Infelizmente, só os veremos em 2027

A bateria e o processador estão pendurados num "disco". O design do Puffin não se limita aos óculos, e parece que, para conseguir este peso e tamanho reduzidos, será copiada uma ideia da Apple. Especificamente, a bateria e os elementos de computação estarão num disco que ficará pendurado nos óculos e que, teoricamente, poderemos levar no bolso.

Os relatórios sugerem que não haverá um painel de controlo nestes futuros óculos, como é o caso do Quest 3, por exemplo. Em vez disso, o controlo será feito com as mãos, algo que já vimos nos Vision Pro.

Prevê-se que o projeto Puffin esteja pronto em 2027, pelo que ainda teremos de esperar mais de dois anos para ver o resultado deste esforço. Não há dados sobre a gama de preços em que este dispositivo se poderá mover, mas tudo indica que será significativamente mais barato do que os Vision Pro da Apple.

Leia também: