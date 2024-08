Após explosão do Falcon 9, autoridade americana suspende lançamentos da SpaceX

A Administração Federal de Aviação (em inglês, FAA) suspendeu os lançamentos da SpaceX, na sequência de uma falha na aterragem do foguetão Falcon 9 da empresa aeroespacial.

Após a explosão do foguetão da SpaceX, o Falcon 9, quando tentava aterrar no navio de apoio "A Shortfall of Gravitas", na quarta-feira, a FAA abriu uma investigação devido à "perda permanente do veículo". Inclusivamente, a FAA suspendeu os lançamentos da SpaceX na sequência de uma série de falhas recentes.

O incidente ocorreu depois de o foguetão Falcon 9 ter colocado, com sucesso, 21 satélites em órbita a partir do Cape Canaveral, na Flórida. Uma das pernas do propulsor falhou, com uma inspeção minuciosa posterior a revelar a quebra do pistão da perna em duas partes.

Veja a aterragem a partir de 01:18:00:

Conforme avançado pela imprensa americana citando declarações oficiais, o foguetão Falcon 9 está agora imobilizado e só será autorizado a ser relançado quando a autoridade concluir a sua investigação.

A metade inferior do propulsor do Falcon 9 foi colocada em segurança no navio de aterragem e levada de volta para o porto para uma investigação e possível recuperação de motores valiosos.

Os especialistas preveem que a suspensão durará provavelmente cerca de duas semanas, impactando outros lançamentos, como o da Polaris Dawn, da OneWeb e da ASTSpaceMobile.