Meta cancela o projeto que poderia fazer tremer os Vision Pro da Apple

A Meta cancelou os seus planos para uns óculos de realidade mista, há muito anunciados, que se destinavam a competir com os Apple Vision Pro. A empresa disse aos funcionários da Reality Labs para deixarem de trabalhar no dispositivo após uma reunião de análise do produto em que participou Mark Zuckerberg.

Uma das principais causas poderá ter sido o custo

Os óculos eram designados internamente por La Jolla e deveriam ter sido lançados em 2027. Este dispositivo de realidade mista estava alegadamente muito acima do Quest 3, com ecrãs micro OLED ultra-nítidos. Esta é a mesma tecnologia utilizada nos Apple Vision Pro.

De acordo com um relatório do The Information, um dos principais pontos de discórdia era o custo. A equipa queria que o dispositivo custasse menos de 1000 dólares, mas esses painéis micro OLED não são baratos. Afinal, os Vision Pro custam 3500 dólares.

Outra razão provável para o dispositivo premium ter sido cancelado é que talvez não haja assim tanta vontade de comprar uns óculos tão caros. As vendas dos Vision Pro têm sido fracas e o próprio dispositivo topo de gama pré-existente da Meta, o Quest Pro, foi amplamente ridicularizado por ter um preço de 1500 dólares.

É importante notar que isto não significa que a Meta esteja a abandonar os dispositivos de RV e RM. Está apenas a pôr fim a uns óculos caros e topo de gama. Existem muitos rumores de que um Quest 4 está a chegar, ao lado de uma versão mais económica do Quest 3.

Meta abandona os seus óculos topo de gama

O CTO da Meta, Andrew Bosworth, escreveu no Threads que a empresa tem "sempre muitos protótipos em desenvolvimento" e que "decisões como essa acontecem constantemente".

A empresa está, no entanto, a mudar um pouco a sua estratégia. Além de cancelar os óculos, a Meta está a tentar licenciar o seu software XR para fabricantes de hardware de terceiros. A plataforma, chamada Horizon OS, pode ser licenciada à gigante tecnológica indiana Jio como um movimento de abertura nesta aposta. Um acordo com a LG, no entanto, fracassou.

É sempre possível que a empresa reavive o conceito de uns óculos topo de gama no futuro, assim que ganhe mais força dos consumidores. Entretanto, o Quest 4 chegará às prateleiras das lojas em 2026.

