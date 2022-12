O Ano em Pesquisa 2022: saiba o que mais se pesquisou em Portugal e no mundo

Pesquisar no Google faz parte do dia-a-dia de muitos de nós. Seja para saber mais sobre um tema da atualidade, seja para encontrar um site, para descobrir o preço de um produto ou para encontrar uma receita para o jantar...

Num ano marcado pela guerra na Ucrânia, pela morte da rainha Isabel II, pelo mundial no Qatar, pela exploração espacial... e até pela digressão dos Coldplay, saiba o que mais se pesquisou em Portugal e no Mundo.

O Ano em Pesquisa 2022... no mundo

A nível mundial as pesquisas são bastante curiosas, porque começamos com um jogo quebra-cabeças que tem como objetivo encontrar uma palavra com apenas 6 tentativas. Wordle, apesar de ter sido criado inicialmente em 2018, teve neste ano de 2022 uma projeção mundial ganhando assim o pódio em termos de pesquisas no mundo, com o seu pico em fevereiro.

Tal como no ano anterior, o cricket volta a ter um papel de destaque no mundo das pesquisas com o India vs England (entre outras pesquisas relacionadas). Além disso, há também o destaque para a Guerra na Ucrânia. No universo da tecnologia, o iPhone 14 não deixou ninguém indiferente e, a nível global de pesquisas, foi a 8.ª coisa mais pesquisada.

Pesquisas Google a nível Global 1) Wordle

2) India vs England

3) Ukraine

4) Queen Elizabeth

5) Ind vs SA

6) World Cup

7) India vs West Indies

8) iPhone 14

9) Jeffrey Dahmer

10) Indian Premier League

Notícias a nível Global 1) Ukraine

2) Queen Elizabeth passing

3) Election results

4) Powerball numbers

5) Monkeypox

6) Hurricane Ian

7) Johnny Depp verdict

8) Texas school shooting

9) Will Smith Oscars

10) Roe v Wade

E em Portugal?

Em Portugal, os apoios do estado foram chave para algumas das palavras mais pesquisadas, como o IVAucher e o Autovaucher. O mundial de futebol, a guerra e os grandes espetáculos completam o top 10... Mas sim, também o Wordle entra no top.

Noutras áreas, há um grande interesse pelos reality shows, como o Big Brother e Casados à Primeira Vista. Mas entram outras séries televisivas para o top, como o fenómeno Dahmer ou House of the Dragon.

Pesquisas Google em Portugal 1) IVAucher

2) Mundial 2022

3) Ucrânia

4) Rússia

5) Certificado digital

6) Autovoucher

7) Wordle

8) Rock in Rio 2022

9) Alterações climáticas

10) Coldplay

Nomes Nacionais 1) Bruno Carvalho

2) Liliana Almeida

3) Bernardo Sousa

4) Marta Gil

5) Nuno Homem de Sá

6) Marco Orelhas

7) Catarina Siqueira

8) Alba Baptista

9) Leandro

10) Sara Aleixo

Nomes Internacionais 1) Putin

2) Will Smith

3) Johnnny Depp

4) Anitta

5) Amber Heard

6) Post Malone

7) Jaciara

8) Jardel

9) Chris Rock

10) Zelensky

Como...? 1) Como aderir ao Autovoucher

2) Como saber onde votar em 2022

3) Como funciona o IVAucher

4) Como receber os 125 euros

5) Como obter certificado de recuperação COVID

6) Como está o tempo para amanhã

7) Como mudar para o mercado regulado

8) Como se transmite a variola dos macacos

9) Como ajudar a Ucrânia

10) Como justificar o voto no exterior

O que...? 1) O que é afasia

2) O que são metadados

3) O que é a NATO

5) O que é SWIFT

6) O que é gelo seco

7) O que é um oligarca

8) O que é endemia

9) O que é vasectomia

10) O que é aquamado