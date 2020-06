Keen: A app da Google concorrente ao Pinterest

Não é novidade que a Google procura adaptar os seus serviços às necessidades dos utilizadores, de forma a facilitar as suas pesquisas e a sua navegação. Como tal, a empresa percebeu que o Pinterest criou um segmento muito interessante e não tardou a lançar uma plataforma concorrente. Assim, sem surpresa, nasce o Keen.

Disponível em Android e versão web, o Keen tem o objetivo de reunir, numa única aplicação, os vários interesses que o utilizador possa ter.

Um concorrente do Pinterest com a marca Google

Se está familiarizado com o universo das redes sociais, já se deve ter cruzado com o Pinterest, lançado em 2010. Além de ser possível pesquisar sobre qualquer que seja o seu interesse, dentro da app, pode ainda criar coleções e inspirações e partilhá-las com outras pessoas.

A par disto, surge agora, pela Area 120 (da Google), o Keen. Muito semelhante ao Pinterest, esta tecnologia percebe o que o utilizador procura, tendo em conta os seus interesses. Posteriormente, o conteúdo do feed é adaptado da forma mais conveniente ao utilizador. Além disso, é possível aceder ao histórico de outros utilizadores, de modo a promover a partilha de conteúdos.

A fim de facilitar as pesquisas e tornar o feed mais apelativo, é possível adicionar imagem, texto e links. Depois, os elementos podem ser agrupados e partilhados.

Um projeto da Area 120 da Google

De modo a garantir que trabalha pelos e para os utilizadores, a Google tem toda uma divisão dedicada ao incentivo de novos projetos, a Area 120. Assim sendo, funciona como um programa experimental, dentro da Google, para impulsionar pequenas equipas a desenvolver novos produtos, num ambiente empreendedor.

Além disso, todos as novidades ali incubadas passam por um período de teste e aprovação. O objetivo é que as ideias sejam usadas em aplicações reais, já existentes, ou criadas.

Desta divisão da Google saiu, então, o Keen, que pretende reunir os interesses e gostos do utilizador num só feed.

No Keen […] os utilizadores dizem onde pretendem passar mais tempo e, depois, o conteúdo relacionado, vindo da web e de pessoas confiáveis, ajuda a que aconteça.

Revela CJ Adams, cofundador do projeto.

Experiência da Google como um ponto positivo

Como acontece no Pinterest, o Keen trabalha com o que lhe dermos. Assim sendo, quanto mais pesquisarmos sobre uma determinada área ou um determinado interesse, dentro da aplicação, mais resultados relacionados nos serão apresentados.

Este sistema funciona, assim como o do Pinterest, através de Inteligência Artificial, que se apura com o registo das pesquisas do utilizador, de forma a conseguir mostrar cada vez mais resultados, dentro das várias áreas.

Obviamente que a Google tem uma força enorme, quer em termos de registos, quer em termos de tecnologias IA. Apesar disso, a comunidade da aplicação será o maestro desta orquestra.

Na aplicação é possível partilhar os nossos e os demais keens (uma coleção na app), seguir assuntos e construir verdadeiras montras de conteúdo, em conjunto com outras pessoas. Nas páginas estarão os vários links, imagens e pesquisas que estejam relacionadas com o tópico.