Imagens do Google passarão a ter selo de “Fact Check”

A disseminação de fotografias e vídeos na Internet é incrível, mas muitas vezes estes conteúdos são manipulados ou associados a notícias falsas. Para ajudar a combater a partilha de imagens falsas, a Google está a introduzir na sua secção de fotografias um indicador de verificação de factos.

Saiba como vai funcionar.

Foi através do seu blog que a Google deu a conhecer uma nova funcionalidade que está a ser introduzida na sua secção de pesquisa de imagens.

As fotos e vídeos são uma forma poderosa para mostra ao mundo o que está a acontecer em determinado lugar e circunstância. No entanto, são também uma forma de disseminar informação falsa, um fenómeno que infelizmente ocorre com cada vez mais frequência.

Para combater esta realidade, a pesquisa de fotos no Google vai começar a ter um verificador de factos. O objetivo é dar aos utilizadores mais uma ferramenta para que tenham ao seu alcance mais informação sobre aquilo que é partilhado na Internet.

Além disso, esta ferramenta surge como um complemento à verificação de factos que já existe nas Pesquisas e Notícias Google.

Fact Check nas Imagens do Google

Agora, ao fazer uma pesquisa por imagens do Google passa a existir uma etiqueta de verificação de factos abaixo das miniaturas das imagens. Depois, ao tocar na imagem, abrindo uma imagem maior, mas sem entrar dentro do site onde está alojada, surge um pequeno resumo da tal verificação dos factos.

Este fact check pode ser tanto referente à imagem, como a uma notícia onde a imagem está inserida. Segundo a Google, este processo não vai influenciar nos resultados das pesquisas.

Os factos são verificados por fontes independentes que contam com o método certificado pela Google ClaimReview, o mesmo método usado pelo YouTube para conteúdos do Brasil, Índia e EUA.